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4 июля 2020 г.

Указ губернатора Смоленской области от 2 июля 2020 года № 80 "О внесении изменения в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24"

Дата подписания 2 июля 2020 г.
Опубликован 4 июля 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Смоленской области от 18 марта 2020 года № 24 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в подпункт 5.1 пункта 5 Указа Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Губернатора Смоленской области от 27.03.2020 № 29, от 28.03.2020 № 30, от 31.03.2020 № 31, от 03.04.2020 № 35, от 07.04.2020 № 36, от 10.04.2020 № 42, от 12.04.2020 № 44, от 15.04.2020 № 45, от 17.04.2020 № 46, от 17.04.2020 № 47, от 20.04.2020 № 48, от 23.04.2020 № 49, от 30.04.2020 № 53, от 07.05.2020 № 55, от 12.05.2020 № 59, от 14.05.2020 № 60, от 27.05.2020 № 65, от 29.05.2020 № 66, от 15.06.2020 № 71, от 19.06.2020 № 73, от 23.06.2020 № 76, от 25.06.2020 № 78, от 26.06.2020 № 79) изменение, изложив его в следующей редакции:

"5.1. Обеспечить самоизоляцию на дому (в месте временного нахождения) на срок 14 дней со дня возвращения (прибытия) на территорию Смоленской области, за исключением работников органов власти, предприятий и учреждений,

деятельность которых направлена на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка и собственности, обеспечение обороноспособности и безопасности государства, общественной безопасности, гражданскую оборону и защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение стабильного функционирования сетей связи специального назначения (в том числе обеспечение доставки отправлений особой важности, совершенно секретных, секретных и иных служебных отправлений), прикомандированных к ним лиц, а также лиц, следующих транзитом через территорию Смоленской области.".

2. Департаменту Смоленской области по внутренней политике (Р.В. Смашнев) обеспечить опубликование настоящего Указа в средствах массовой информации.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.В.Островский



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