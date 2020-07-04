Постановление правительства Тюменской области от 3 июля 2020 года № 443-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

1. В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

1.1. В пунктах 3, 7, 8, 14, слова "5 июля" заменить словами "21 июля".

1.2. Подпункт 5.2 пункта 5 изложить в следующей редакции:

"5.2. владельцев транспорта общего пользования, предоставляющих услуги населению Тюменской области:

обеспечить обработку транспорта с применением дезинфицирующих средств с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции;

с 6 июля 2020 года обеспечить информирование пассажиров о невозможности совершения поездок на общественном транспорте без использования санитарно-гигиенических масок;

с 8 июля 2020 года не допускать нахождение в транспортном средстве лиц без надетых санитарно-гигиенических масок;".

1.3. В пункте 6 абзац первый дополнить словами "с 6 июля 2020 года по 21 июля 2020 года".

1.4. Пункт 8 дополнить подпунктом 8.5 следующего содержания:

"8.5. посещение гражданами мест купания, за исключением пляжей и термальных источников на открытом воздухе, специально оборудованных и пригодных для организованного отдыха и купания, открытых для использования в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тюменской области.

Деятельность пляжей и термальных источников, указанных в абзаце первом настоящего пункта, допускается при условии обеспечения организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими деятельность, связанную с использованием пляжа (термального источника), соблюдения гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования путем нанесения специальной сигнальной разметки, зонирования и расстановки пляжного оборудования, размещения информации о необходимости соблюдения социального дистанцирования при входе на пляж (термальный источник), установления специального режима допуска и нахождения на территории пляжа (термального источника) с учетом вместимости пляжа (термального источника), соблюдения обязательных требований, указанных в приложении № 2 к настоящему постановлению, а также соблюдения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Посещение гражданами пляжей и термальных источников, указанных в абзаце первом настоящего пункта, допускается при условии соблюдения социальной дистанции до других граждан не менее 1,5 метров (социального дистанцирования).".

1.5. Подпункт 12.1 пункта 12 изложить в следующей редакции:

"12.1. соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом и легковым такси.";

1.6. Пункт 15 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"С 6 июля 2020 года по 19 июля 2020 года государственную регистрацию заключения брака производить с числом участников церемонии бракосочетания не более 4 человек.".

2. Приложение № 2 к постановлению Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п дополнить разделом 9 согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор области А.В.Моор





Приложение к постановлению Правительства Тюменской области от 03 июля 2020 г. № 443-п

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПЛЯЖЕЙ

1. Проведение обеззараживания пляжного оборудования, помещений медицинского и спасательного пунктов, контактных оградительных конструкций при входе на пляж, иного оборудования (беседки, детские игровые площадки, скамейки, площадки у входа, наружные двери, поручни, урны, терминалы (банковские, парковочные - при наличии), бюветы.

2. Проведение обработки 1 раз в сутки (в утренние либо вечерние часы). Обработку контактных поверхностей - поручней, дверных ручек медицинского и спасательного пунктов - проводить методом протирания, не реже 1 раза в 2 часа. Обработку шезлонгов (и аналогичных им объектов) необходимо проводить после каждого отдыхающего.

3. Применение для дезинфекции дезинфицирующих средств из группы хлорактивных соединений (хлорная известь 1% осветленный раствор, гипохлорит кальция (натрия) в концентрации 0,05% по активному хлору), натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - 0,06% по активному хлору). Дезинфекция объектов осуществляется методом орошения с применением специального оборудования (автомакс, гидропульт и др.) при норме расхода средства от 600 мл/м2. Не следует использовать генераторы аэрозолей. После проведенной дезинфекции (после выдержки временной экспозиции согласно инструкции на дезинфицирующее средство) пляжное оборудование, предполагающее непосредственный контакт с открытыми участками кожи (шезлонги и другое аналогичное оборудование), необходимо ополаскивать водой.

4. Все виды работ с дезинфекционными средствами должны выполняться с использованием в качестве мер предосторожности влагонепроницаемых перчаток, респиратора и защитных очков. Указанные средства защиты могут быть одноразовыми или многоразовыми. После завершения работ защитные средства (одежду, обувь, респираторы, очки, перчатки) собирают в промаркированные баки (мешки) для проведения их последующей дезинфекции. После дезинфекции многоразовые защитные средства подлежат стирке, одноразовые - удалению в качестве отходов.







