Вышел трейлер индийского хоррора "Чурули"

На YouTube опубликован трейлер индийского фильма ужасов Churuli, снятого на языке малаялам, на нем говорят на юго-западе Индии. Поэтому без субтитров тут никак.

Голос за кадром рассказывает легенду про коварного призрака, которого как-то вознамерился изловить брамин, духовный учитель. Брамин поставил на голову корзину и отправился в лес, полный загадочных существ. Дороги брамин не знал, шел наугад, блуждал, а потом нашел некий шар и положил его в корзину. Не догадываясь, что это и есть тот самый коварный демон. Который пуще прежнего сбил брамина с пути. Так он там и бродит, бедняга.

Режиссер - Лиджо Джосе Пеллиссери, постановщик тепло встреченного прошлогоднего зоотриллера "Джалликатту", показанного на МКФ в Торонто.

Отмечено, что картина была снята в атмосфере строжайшей секретности менее чем за три недели как раз накануне вспышки новой коронавирусной инфекции в стране.

Премьера обещана на этот год. Пока без точной даты.