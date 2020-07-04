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Вышел трейлер индийского хоррора "Чурули"

Новости
    04.07.2020, 15:14
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Lijo Jose Pellissery's - Movie Monastery Фото: youtube.com/ Lijo Jose Pellissery's - Movie Monastery
Фото: youtube.com/ Lijo Jose Pellissery's - Movie Monastery

На YouTube опубликован трейлер индийского фильма ужасов Churuli, снятого на языке малаялам, на нем говорят на юго-западе Индии. Поэтому без субтитров тут никак.

Фото: youtube.com/ HBO Nordic
Вышел трейлер мрачного скандинавского мини-сериала HBO

Голос за кадром рассказывает легенду про коварного призрака, которого как-то вознамерился изловить брамин, духовный учитель. Брамин поставил на голову корзину и отправился в лес, полный загадочных существ. Дороги брамин не знал, шел наугад, блуждал, а потом нашел некий шар и положил его в корзину. Не догадываясь, что это и есть тот самый коварный демон. Который пуще прежнего сбил брамина с пути. Так он там и бродит, бедняга.

Режиссер - Лиджо Джосе Пеллиссери, постановщик тепло встреченного прошлогоднего зоотриллера "Джалликатту", показанного на МКФ в Торонто.

Отмечено, что картина была снята в атмосфере строжайшей секретности менее чем за три недели как раз накануне вспышки новой коронавирусной инфекции в стране.

Премьера обещана на этот год. Пока без точной даты.

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