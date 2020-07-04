Указ губернатора Ярославской области от 3 июля 2020 года № 170 "О летней оздоровительной кампании 2020 года"

1. Организациям отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, лагерям, организованным образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным пребыванием), начать летнюю оздоровительную кампанию 2020 года с 06 июля 2020 года.

2. Организациям отдыха детей и их оздоровления, организованным образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыхе и оздоровления обучающихся в каникулярное время, детским лагерям труда и отдыха, детским специализированным (профильным) лагерям, детским лагерям различной тематической направленности начать летнюю оздоровительную кампанию 2020 года с 20 июля 2020 года.

3. В летнюю оздоровительную кампанию 2020 года в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Ярославской области, осуществлять отдых детей, проживающих только на территории Ярославской области, в соответствии с Методическими рекомендациями по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 МР 3.1/2.4.0185-20. утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав: потребителей и благополучия человека 25.05.2020..

4. Абзац восьмой пункта 1 указа Губернатора области от 18.03.2020 № 47 "О мерах по предупреждению завоза на территорию Ярославской области новой, коронавирусной инфекции и ее распространения" признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Председателя Правительства области, курирующего вопросы здравоохранения, труда и социальной защиты, семейной и демографической политики.

6. Указ вступает в силу с момента подписания.

Губернатор области Д.Ю.Миронов







