Второй год "Родина" сотрудничает с удивительным сайтом "Прожито" , на котором собрано более 1850 дневников россиян XIX-XX веков. Июньская подборка посвящена дачам, которые, кстати, во время затянувшейся пандемии помогли многим из нас укрыться от беды. Стилистика и орфография авторов сохранены.

1826 ГОД

Александр Никитенко, критик, цензор

26 июня/8 июля. В четверг, по окончании лекций, в 12 часов, я с двумя ближайшими из моих товарищей, Михайловым и Делем, отправился на дачу, за Лесной корпус, к третьему, студенту же, Армстронгу. Он был именинник, и мы дали ему слово провести этот день с ним. Шли мы туда в отличном настроении духа. Между нами не прерывалась одушевленная беседа. Мы говорили о разных отвлеченных предметах с полным сочувствием и гармонией в мыслях и не заметили, как очутились у порога дачи, где были радушно встречены семейством Армстронга. Нас уже ожидал сытный обед. Усталые от продолжительного пути и сердечных излияний, мы быстро уничтожили его.

После обеда настали сельские удовольствия: мы бегали, шутили, смеялись, катались в лодке между хорошенькими островками на пруду. Михайлов превзошел сам себя в остроумии. Немного спустя к нам присоединились еще два товарища, студенты математического факультета. Общество наше сделалось шумнее, но менее приятно. Гармония была нарушена, и я ушел в себя. [...]

Е. Рейтерн. В.А. Жуковский в Швейцарии. 1830-е годы.

1832 ГОД

Василий Жуковский, поэт

14 сентября. Среда. Дача в Бомон у самых ворот Берна. Миленький домик. Кабинет, выкрашенной белою краскою, с портретами: Государь, Государыня, принцесса Радзивилл, Вильдермет, кронпринц, спальня через коридор, гостиная и столовая. Наверху несколько комнат (две приготовленные для меня). Людские горницы и кухня с одной стороны, с другой конюшня, сарай и всё, что принадлежит до хозяйства. Перед домом маленькая группа дерев с небольшим прудом; сквозь деревья вид на горы, Берн и на его окрестности; с другой стороны поле, ограниченное лесом, и подле две хижины, принадлежащие к поместью, от коих обширный вид на горы. [...]

1836 ГОД

Аполлон Мокрицкий, художник

17 мая/8 июня. Среда. 24 числа началась для меня новая жизнь: я переехал на дачу, т[о] е[сть] в квартиру Вас[илия] Ивановича Григоровича. Как я благодарен этому добрейшему человеку! Позволив жить в своей квартире, он на целое лето избавил меня от несносного положения, в каком я находился на своей. Здесь же, напротив, я имею все выгоды: прекрасную комнату, меблированною лучшим образом, снабженную многими хорошими образцами по части живописи и скульптуры.

Вид из моего окна - против сфинксов, свету - лава, тишина, спокойствие, удобство, одним словом, все располагает и способствует к порядку идей и мыслей. Занятие мое идет успешно. Я встаю рано, целый день проходит в деле самом приятном: читаю, рисую, пишу, гляжу на эстампы - времени как будто прибавилось, успеваешь заняться многим. [...]

Дачная идиллия.

1839 ГОД

Юлия Перцова

30 июля/11 августа. Мы были на даче у Денисовых. [...] Дача - премиленькая, есть места довольно хорошенькие, по обе стороны дома идут маленькие, но хорошенькие дачи и чистенькие домики колонистов, но главную красоту делает широкая, прекрасная Нева, она восхищала меня, мимо нас проходили тяжелые барки, пробегали лодочки, которыми управляли женщины, и песни их раздавались далеко по воде. Дом маленький, но точная игрушка, наверху комнатки как клетки, чистота везде поразительная, я любовалась ею, из одной комнаты вид прекрасный - вдалеке виднеется Царское Село.

Я почти не была в доме, а большую часть дня провела перед Невой, то сидя на ее крутом берегу, то гуляя по нему. Здесь Нева лучше, чем в Петербурге, потому что не скована гранитом, а вольно, свободно катит свои волны, играя с берегами, там она светская красавица, здесь - поэт! [...]

1849 ГОД

Кирилл Березкин

29 июня/11 июля. [...] После обеда пришел отдохнуть, а после чаю пошел гулять в обыкновенные места прогулки на бульвар и на соборную гору... [...] Гуляющих было немного теперь все кому только можно уезжают по деревням. Свои тоже здесь дачники с тем различием, что на наших Вологодских дачах нет столько блеску и шуму сколько на Петербургских, зато спокойно и тепло, меньше развлечений и больше свободы, простора.

Переезд на дачу. Карикатура начала ХХ века.

1869 ГОД

Александр Никитенко

15/27 мая. Четверг. Переезд на дачу в Павловск. Вот уже шестой год живем мы на одной и той же даче генерала Мердера. И ныне, несмотря на возвышение цен на дачи в Павловске, я плачу то же, что и в прежние годы. А цены возвысились по причине нашего глупого пристрастия ко всему иностранному, потому что музыкою будет дирижировать великий Штраус! Дирекция железной дороги, говорят, заплатила ему за сезон страшные деньги и чуть не на коленях просила его осчастливить нас своим присутствием.

1877 ГОД

Владимир Вернадский, ученый

Шувалово 19 Июня 1877 года. [...] В Шувалове я уже второй раз (в первый раз я ходил осматривать дачи). Вчера я почти целый день гулял и потому составил о нем довольно полное понятие. В общем Шувалово имеет вид гористый, и озера, дачи в русском вкусе очень похожими на швейцарские, придают ему вид маленькой Швейцарии. Улицы немощенны, протоптанны (что для дачи очень приятно), а в некоторых [нрзб] очень любезно предложены публике дорожки, на которые набросаны кирпичи, валуны и т.д. (это [нрзб], совсем не любезно). Кругом везде леса по большей части сосновые, встречаются также другие хвойные и лиственные деревья. Озера довольно большие, на одном ходит пароход. В Шувалово очень много образчиков горных пород. [...]

Дача Даннини. г. Пушкин.

1890 ГОД

Александр Половцов

25 мая/6 июня. [...] Обедаем у Саши в Царском Селе. Отсюда еду на Аптекарский остров к Дурново, на дачу министра внутренних дел, которую гр. Толстой обвел высокою каменною стеною, за которою жил, как в тюрьме. [...]

1893 ГОД

Евгений Лансере

6/18 июля. [...] Я хочу поездить верхом на дорогой Машуке среди полей; здесь же я ни за что не сяду верхом. До чего это противно: дачник верхом! [...] В самом деле, на этих дачах я получил отвращение ко всему решительно. До того здесь оскверняется все прекрасное и приятное: катание на лодке по морю, верхом, на велосипеде, лаун-теннис, крокет и т.д. - все это становится противным и низким, как только увидишь в них дачника, этого наипрезираемого мною существа. Дачник! что хуже дачника? Бобыльск, Мартышкино, Сиверская! - мерзость, пакость. Гимназисты, барышни, мамаши, собачки, велосипеды, купальни, коровы, тросточки, дети, огородники и тайная полиция, пакость, скука, скука!.. Одно занятие еще не опоганено прикосновением дачника: рисование. Я еще не видел рисующих. [...]

Семья Новоторжского городского головы Н.Н. Дегтяревского с друзьями на прогулке. Фото: ТАСС

1894 ГОД

Анна Волкова

16/28 июня. [...] В понедельник, 13 июня, государь Александр III проехал мимо Москвы на освящение храма на станции Борки по Курско-Харьковской жел. дороге, построенного в память избавления царского семейства от смерти. Очевидцы рассказывают, что по всему полотну железной дороги были расставлены солдаты с заряженными ружьями, направленными на близлежащие дачи. Всем дачникам было приказано не выходить во время проезда государя из своих домов, не отворять окон и балконов, причем было заявлено: в случае непослушания солдаты уполномочены стрелять.

В подмосковном селе Царицыне, в одном месте близ полотна ж. д., построены дачи целым рядом; дачи отделяются от полотна ж. д. кустарником, с одной стороны которого стояли солдаты с ружьями, а с другой, ближе к даче, сотские. У одного из живущих дачников 2-летний маленький сын выбежал из дома. Отец и мать не знали, что им делать, т.к. выйти боялись. Один из сотских взял ребенка на руки и принес его на дачу к родителям. Отец обратился к сотскому с просьбой, чтобы он уже построже сам внушил шалуну не выходить из дома, когда не позволено. Сотский ответил, что дитя есть ангельская душа, которой нельзя говорить строго.

1899 ГОД

Борис Лазаревский

28 ноября/10 декабря. Ялта. [...] А.П. Чехов уже живет в большой даче. Устроена очень комфортабельно. Кабинет очень удобный, с большой нишей.

За письменным столом в этой нише стоит диван, над которым висит картина Левитана, изображает она речку, в которой А.П. когда-то купался. На стенах много фотографий. Из ручных картин очень интересна акварель И.Н. Потапенки, изображающая петербургскую улицу, сделанная крайне неумело. Другая акварель, уже мастерская, напоминающая работы Веры Карасевой (но хуже), Ал. Ал. Хотяинцевой, потом ее же масляная "Хатка и церковь". Комфорт у Чехова большой, но и туберкулез зато несомненный. Sic. Говорить при дамах было не о чем. [...]

1902 ГОД

Александра Богданович

4/17 января. Сегодня m-me Кауфман много говорила про В.Ф. Трепова. Сказала она, что у Трепова 260 тыс. руб. долгу, что он за закуски одному Елисееву должен более 5 тыс. руб., что весь Петербург говорил про ту дачу, которую он нанимал на лето, за которую за два месяца заплатил 2500 руб., что у него на даче бывали ежедневно обеды с шампанским с Мейендорфами, Клейнмихелями и разными высокопоставленными лицами[...]

Подмосковная станция Клязьма. В ожидании дачного поезда.

1903 ГОД

Сергей Зимин

1/14 мая. Перебрались на дачу в Кусково, Новое Гиреево, где ранее еще маленькими с мамой проводили лета, где вспыхнула первая детская любовь, несознательная, полная поэзии и преклонения, к А.М. Медведевой, которой было тогда 16 лет, а мне 12; где мы жили именно детской светлой жизнью с прогулками по лесу, с кавалькадами на верховых лошадях, когда у меня была такая озорная, что не раз и не два меня, гарцевавшего на ней, сбрасывала на смех другим, а мне на горе. [...] Теперь я вновь здесь, где провел светлое детство. Уже многих нет, многие изменились, прибавилось много лишних дач. И сидя на своей верхней террасе, когда стемнело, упиваюсь я и ароматом ночи, и пением соловья. Но тихо все, ушло все старое, и люди измельчали, и живут уже иначе, по-другому.

1904 ГОД

Зинаида Гиппиус, поэтесса

16/29 февраля. Весна [1902 года] кончалась. Я рвалась в Заклинье, на старинную, красивую дачу, которую увидев полюбила за ее грустную прелесть. (Дачи вообще так оскорбительны! Эта - нет). [...]

1905 ГОД

Сергей Минцлов

3/16 апреля. Многие с тревогой ждут наступления мая; со всех сторон на него указывают, как на месяц, в который должна произойти революция. Так ли или не так, только правительство, видимо, подготовляется к худшему; [...] Вообще толков и арестов много; многие обыватели намереваются покинуть Питер и переселиться на дачи до 1 мая; дачи в Финляндии идут нарасхват, так как только эта окраина признается теперь наиболее безопасной от грядущего террора. [...]

Александра Богданович

30 апреля/13 мая. [...] Ожидаются завтра беспорядки в Петербурге. Многие в ожидании этого дня уехали - кто на дачу, кто за границу.

1906 ГОД

Наталия Иванова

28 июня/11 июля. В Саратов приехала утром в дачном поезде. Подъезжая к Саратову, в вагон вошла масса дачников. Оказывается, несмотря на страх перед хулиганами, очень много переехало из Саратова на дачи. Хулиганов и тут много - на дачах уже было два или три убийства с целью грабежа. В Аткарске я получила правительственную ссуду за погром 1400 руб. и, боясь грабителей, деньги перевела через казначейство в Пензу - легче себя чувствую, не имея при себе больших денег. Я, слушая рассказы дачников про проделки хулиганов, решила, что очень хорошо сделала, отправив деньги в Пензу. [...]

Анна Аллендорф

29 сентября/12 октября. Пятница. Встала в 6 1/2, напилась кофе и отправилась на вокзал. Хорошо было замечательно! Воздух такой свежий, приятный, солнца ещё не было и только самые верхушки гор были им освещены.

В Лозанне перешла в другой поезд и покатила в Женеву. Дорога очень красивая: всё деревни и дачи. Я всё выбирала дачу для нас и мечтала, как бы хорошо было нам поселиться здесь летом. [...]

1907 ГОД

Константин Романов, великий князь

2 августа. [...] Пароход повез нас по заливу к Сайменскому каналу. Очаровательны места за первым шлюзом, где по обе стороны расположены утопающие в зелени дачи. Юсгила находится у второго шлюза, носящего то же название. У пристани нас ожидали Алека Траубенберг и сестра ее брата графиня Гейден (рожд[енная] Мусин-Пушкина) с прелестными дочерьми Мариной, Ольгой и Лилей и 14-летним сынком Георгием. У Гейденов есть дача рядом с дачей Траубенбергов. Муж графини - моряк флигель-адъютант, разводится с нею и на днях женится на фрейлине Имп. А[лександры] Ф[едоровны], Олениной, которая и сравнится не может с милой, привлекательной графиней.

Дача Траубенбергов - уютный деревянный домик в лесу. Мы завтракали на крытом балконе - стол утопал в цветах. Всем было весело, хозяева принимали так радушно, ласково. [...]

Гуляли по саду, взбирались на вышку, откуда прелестный вид на окрестность, спускались по гранитным ступенькам с крутой скалы, прозванным лестницей Иакова. Заходили на миленькую дачку графини Гейден, пили чай у Траубенбергов. Все общество вызвалось проводить нас обратно до Выборга на пароходе. Так было непринужденно и весело, но и несколько утомительно.[...]

1909 ГОД

Сергей Вавилов, ученый

3/16 августа.

Дача - Дождик. Дождик - дача.

Скука, холод, неудача

Мысль замерзла.

Странно грустно

Что хочу писать - лишь устно

Могу выразить - Чернила

Вражья сила соблазнила

И пишу - что не хочу

И хоть грустно - хохочу

Если ж весело - я плачу

Черт понес меня на дачу

Для чего пишу, не знаю

Только рифмы подбираю

Вот страницу отстрочил

И довольно - я почил

Я хочу ложиться спать

Направляюсь на кровать

Сие образец того, что в голове происходит, когда оная забастует.

1910 ГОД

Сергей Прокофьев, композитор

12/25 августа. Итак, я очень довольный приехал в Териоки. Семья Захаровых большущая: шесть братьев, две сестры, плюс два мужа у сестёр, плюс две жены у братьев, итого двенадцать; матери нет, а отец не живёт в Териоках и только иногда наезжает. Всё это народ взрослый (Боря почти самый молодой) и при общем единении царит полная республика. Хорошо! Удивительно привольно себя чувствуешь у них.

Дача богатая, "вилла", как ей больше подходит название, обставлена с самым безупречным комфортом, все обитатели на редкость милый народ, простой, молодой и весёлый. Не прошло нескольких дней, как я узнал всех, сошёлся со всеми и чувствовал себя как рыба в воде. Крокет, теннис, игра в четыре руки, купание в море, прогулки - всё одно за другим. [...]

1912 ГОД

Нина Гуляева

24 апреля/7 мая. Вторник. Получила письмо от Веры. Я очень рада. Она пишет, что хотя нам и не придется снять их дачу, но мы с ней будем видеться. Мне так хочется скорее в Василь. [...] Поедем я, Лида и Лялька, а наши после приедут. Ах, как хорошо ехать! Сначала долго проедем до устья на вагоне, потом на пароходе. Только бы сдать экзамены. [...]

1914 ГОД

Рашель Хин-Гольдовская

12/25 мая. Быково, понедельник.

Чудесная погода. Место здесь, по красоте, удивительное. Наша дача на горке. Внизу река - чистая, с крутыми извивами, тихо течет среди бесконечных лугов. Дали - кругом - верст на пятьдесят. С одной стороны к деревне, с другой - к реке примыкает усадьба Ильиной с великолепным дворцом - по-видимому, Николаевской эпохи, но совершенно итальянской архитектуры. [...] Это бывшее имение Воронцова-Дашкова. Остатки былого великолепия - крепостной поры. А там, где мы, - это бывшая ферма, и дачи понастроены из конюшен[...].

Все вспоминали прошлое... Прежние наши дачи... Троекурово, Селевино, Демьяново, Семенково... И вот мы опять на даче - вместе, открыто, по "полному законному праву". Ужасов нет. Но столько горечи, такая разбитость!.. [...]

А жить надо! Надо зарабатывать, т.е. "делать дела", а там, где дела - там со всех сторон - капканы, рвы, силки - хитрых, сильных, бессовестных хищников. Надо постоянно быть начеку, чтобы не провалиться... "Где уж тут книжки читать!.." Ах, как мы оба устали! Тогда, на тех "дачах", мы были молоды, и любовь-волшебница превращала селевинскую избу в голубую раковину... [...]

Владимир Маяковский и Корней Чуковский с сыном. Куоккала. 1915 год.

1917 ГОД

Ольга Бессарабова

27 мая/9 июня. Все нужно раздать. Оставить самые необходимые вещи, белье, одежду, книги. Хочу жить на даче это лето, среди чужих людей, чтобы видеть поменьше и, главное, для тишины. Устаю от количества лиц и разговоров кругом. Как бы не утопили Россию в разговорах. Тягостное ощущение призрачности и зыбкости всего на свете. [...]

Корней Чуковский

23 июля/5 августа. Итак, я сегодня у Кропоткина. [...] Племянница Кропоткина, Катерина Николаевна, женщина лет 45, наливает чай - сладким старичкам с фальшивыми зубами и военно-морскому агенту Брит. Посольства, фамилии коего не знаю. Она рассказывает, как недели две назад солдаты делали у них на даче обыск - нет ли запасов продовольствия. Она говорила им: - Да вы знаете, кто здесь живет? - Кто? - Кропоткин, революционер! - А нам плевать... - И давай ломать дверь на чердак. Кропоткины позвонили комиссару Неведомскому (Миклашевскому), и солдаты поджали хвосты. [...]

1918 ГОД

Михаил Меньшиков

22 марта. Получил пакет от Военно-революционного штаба: "Гражданину Меньшикову. Военно-революционный штаб предлагает гр. Меньшикову отвести помещение в его доме Приюту беженцев, т. к. Начальник Гидротехнической части займет дачу Георгиевского" [...]

31 августа. Проснулся в глубоком унынии. Вчера отдел Городского хозяйства прислал ответ на прошение: никакие мои резоны не принимаются, - дача должна отойти в народное достояние. Сами указывают статью декрета, к-рая говорит совершенно другое, - грамматически другое, и все-таки настаивают на своем. Остатки правовых понятий обтрепались, как гнилая ветошь. Новая власть не слушает даже своей центральной власти, толкует декреты СНД {Совет народных депутатов.} вкривь и вкось. Буду пытаться еще раз поговорить с ними, но, очевидно, без всякого результата. Отнимают последний угол и последний клочок земли, заставляют платить за право жить в моем же доме, а чем платить? Чем кормить детей? [...]

Старые стены помнят многое...

1919 ГОД

Вера Судейкина

6 января. [...] Браиловские тоже в Алупке. Они хмурые от услышанных новостей и решили наконец продавать дачу и уехать за границу[...]

Александр Несвицкий

17 февраля. [...] На днях ограбили на Павленках на даче вдову архитектора Ниценка. На даче у нее жили 5 милиционеров. Грабители их связали и ограбили все дочиста, угрожая убить и саму Ниценко. Грабежей повсюду много. После ограбления Ниценко один из грабителей сказал: "Ну, теперь надо с нею покончить". Она молила о пощаде. "Ну черт с нею", - сказали, уходя, грабители. В местной газете Совета рабочих о грабежах ни слова. [...]

Ольга Сиверс

8/21 апреля. [...] Наговорившись обо всем, мы отправились к живущему в Вельбовке агроному, заправляющему Дрюковом. Его жена и теща угостили нас чудной пасхой, такую я еще никогда в жизни не ела, и куличом. Там мы узнали, что все дачи реквизированы под детские приюты и никакого помещения получить нельзя. [...]

1920 ГОД

Валерия Агеева

22 мая. Суббота. Получила письмо от Аннушки, дачной сторожихи. Просит прислать расписку, что Мурзя [лошадь] ей продана, а то ее у нее отбирают. На нашу дачу поместили девочек из рукодельной школы. Слава Богу, хоть не солдат, дачу хоть не изгадят.

1921 ГОД

Константин Сомов, художник

28, вторник и 29-е, среда. Утром с А[нютой], Варенькой и Христ[иной] поехал в Сергиево. Вылезли у дачи Павловых. Какое запустение, где была прежде наша дача: густая поросль, все дороги заросли! Стало грустно. [...] Почти все дачи и у Стобус[ова] уже не существуют. [...]

"Лесная школа" в Сокольниках - в национализированной усадьбе Ляминых.

1924 ГОД

Корней Чуковский

21 июля. [...] Пришел ко мне мальчик Грушкин, очень впечатлительный, умный, начитанный, 10-летний. С ним я пошел в детскую санаторию (помещается в дачах, некогда принадлежавших Грузенбергу, доктору Клячко и доктору Соловьеву). Там лечатся и отдыхают дети рабочих - и вообще бедноты. Впечатление прекрасное. Я думаю, О.О. Грузенберг был бы рад, если бы видел, что из его дачи сделано такое чудное употребление. Я помню, как нудно и дико жили на этой даче ее владельцы. Сам Оск. Ос. вечно стремился на юг, в Тифлис, тут ему было холодно, он ненавидел сестрорецкий климат и все старался сделать свою дачу "южнее, итальяннее". Его дочка Соня, кислая, сонная, неприкаянная, скучая бродила среди великолепнейших комнат. И вечно приезжали какие-то неинтересные гости, кузены, родственники, помощники прис. поверенных. Дача была для всех тягота, труд и ненужность. А теперь - всюду белобрысые голые, загорелые дети, счастливые воздухом, солнцем и морем. [...]

Публикация подготовлена М.А. Мельниченко за счет гранта Российского научного фонда (проект N19-18-00221).