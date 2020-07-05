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Фото: госпитализирован актер Михаил Казаков

Новости
    05.07.2020, 16:15
Текст:   Олег Усков

32-летний российский актер Михаил Казаков, Полежайкин из "Папиных дочек", попал в больницу.

О чем сообщил через Instagram. Где разместил фото своих довольно серьезно, судя по всему, травмированных нижних конечностей. И без пояснений, что стало причиной увечий - на вопросы о характере ситуации Казаков не ответил.

Друзья и подписчики желают "Полежайкину" поскорее встать на ноги.

Казаков родился 28 января 1988 года в Калинине. С 2002 по 2004 год активно снимался в "Ералаше". В 2007-м был приглашен на роль Ильи Полежайкина.

В январе 2005 года в Твери шестнадцатилетний тогда Казаков убил двадцатилетнего Кирилла Гуркина, нанеся тому удары ножом в сердце и в сонную артерию. При этом Михаил утверждал, что так "защищал" свою знакомую по школе.

В апреле того же года состоялся в суд, дело молодого актера переквалифицировали на превышение пределов необходимой обороны, а затем по причине примирения сторон закрыли. Через год после выхода из тюрьмы Казаков вернулся в кинематограф.

При этом стоит заметить, что 2002 году был зарезан отец актера, предприниматель, производитель газированной воды.

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