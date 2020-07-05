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Фото: певица МакSим восстанавливается после тяжелой автокатастрофы

Новости
    05.07.2020, 16:09
Текст:   Олег Усков

37-летняя Марина Амбросимова, российская музыкальная продюсер и певица, выступающая как МакSим, показалась на первом фото после долгой и трудной реабилитации.

Напомним, МакSим была госпитализирована после ДТП в апреле прошлого года. Артистка получила серьезные травмы, в результате чего врачи порекомендовали женщине на какое-то время прекратить творческую деятельность.

Свежее фото МакSим опубликовала ее представитель Маргарита Соколова. На нем певица - на теннисном корте с тренером. И выглядит посвежевшей.

"Хорошенькая", - отметили подписчики. Выражая надежду, что Марина может еще и песенками новыми их порадовать. "Скоро", - заверила на это Соколова.

Марина Амбросимова родилась в 1983 году в Казани. Дебютный альбом - "Трудный возраст" - выпустила в 2006-м.

Озвучила принцессу Жизель в русской локализации фэнтези-комедии 2007 года с Эми Адамс "Зачарованная".

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