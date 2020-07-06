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06.07.2020,  
09:58
Текст:  Алексей Моисеев

Антиснайперские УАЗы и "Уралы" для спецназа показали в Луганске

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики имеет на вооружении несколько специализированных версий автомобилей УАЗ-3151 и Урал-4320. Эти машины были созданы силами местных специалистов.
Фото: ГТРК ЛНР / youtube.com

Например, на УАЗы в одной из боевых модификаций устанавливаются крупнокалиберные пулеметы ДШК, имеющие прицельную дальность стрельбы до 3 500 метров.

Фото: Давид Трахтенберг / РИА Новости
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Также экипажи этих "тачанок ХХI века" получили знаменитые ПТРД - 14,5-мм противотанковые ружья системы Дегтярева образца 1941 года.

Как известно, это легендарное оружие Великой Отечественной массово использовалось в ходе конфликта на Донбассе как эффективное средство уничтожения легкобронированной техники - БМД, БМП, бронетранспортеров, различных разведывательных машин, самоходно-артиллерийских установок.

Также ПТРД задействуют для решения задач по нейтрализации снайперов противника.

Есть в ЛНР такие джипы с противотанковыми ракетными комплексами "Фагот" и "Конкурс", которые способны бороться с основными боевыми танками, состоящими на вооружении ВСУ.

Похожие варианты ульяновских автомобилей имеются и в народной милиции непризнанной ДНР.

Фото: ГТРК ЛНР / youtube.com

На вооружении центра специального назначения Министерства внутренних дел ЛНР состоят бронированные "Уралы". Вездеходы получили защиту двигательного отсека, кабины, а также модуля для перевозки личного состава.

Данная техника была продемонстрирована на состоявшемся 24 июня в Луганске военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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