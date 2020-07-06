Хафтар решил сделать ставку на советские танки Т-62

В Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Хафтара танки Т-62 получают все большее распространение. Ранее в основном использовались Т-55, также встречались Т-72 старых модификаций, но в гораздо меньших количествах.

Теперь "шестьдесят вторые", похоже, становятся основными. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с видеоматериалами информационного бюро ЛНА. В минувшую субботу Хафтар совершил инспекционные поездки по местам дислокации своих формирований.

Он посетил одно из подразделений, где были представлены состоящие на вооружении танки.

Всего на видео можно насчитать двадцать машин. Из них три - это Т-55, шестнадцать Т-62 и всего один Т-72.

Первые боевые машины, вооруженные 115-мм гладкоствольными пушками, ьыли получены Джамахирией из Советского Союза в 70-е годы. В составе ливийской армии их впервые задействовали в ходе короткой летней войны 1977 года с соседним Египтом, у которого, кстати, имелась аналогичная техника. Позже, по некоторым данным, "шестьдесят вторым" пришлось сражаться в Чаде.

К началу разгоревшейся в 2011 году гражданской войны Т-62 были выведены из войск и находились на базах хранения. Восстанавливать и возвращать их в строй стали пару лет назад, а сейчас ввиду больших потерь их число резко увеличилось. Судя по свежей краске, танки отремонтировали совсем недавно.

Также в репортаже можно увидеть бронеавтомобили различных типов и 130-мм буксируемые орудия М-46. Судя по последним событиям, вовлеченные в конфликт стороны пока не стремятся к прекращению огня и интенсивно готовятся к продолжению боевых действий.