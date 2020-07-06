Юрий Лоза раскритиковал западное кино за гей-пропаганду

Певец, автор песен, блогер, аналитик и киноман Юрий Лоза в очередной раз выступил в своем Facebook с киноаналитикой. Он начал пост как "почти Вильям Шекспир" - словами "Прогнило что-то в ихнем государстве".

На этот раз от взора Юрия не смог укрыться художественный фильм The Professor, в отечественной локализации получивший название "Во всё тяжкое". По словам Лозы, на днях он "зацепил кусочек" данной картины и сделал вывод, что "выпрямление извилин в мозгах большинства представителей западного общества идет всё быстрее".

Исполнитель кратко пересказал: в ленте "герой Джонни Деппа утешает дочь, у которой случилась драма в интимной жизни" - "ей сексуальная партнерша изменила с парнем". "Отец говорит своей любимице, что на свете еще много замечательных женщин и она обязательно встретит свою любовь. А бывшей сожительнице они желают гореть в аду за свой поступок, потому что, с их точки зрения, нет в мире ничего более гнусного для женщины, чем лечь в постель с мужчиной", - синопсисует Юрий, лаконично завершая отзыв молитвой "Да минует нас чаша сия".

Подписчики мнение певца активно тут же бросились разделять. "Согласна с Юрием. Но чувствую, что в мире близка ситуация, схожая с Содомом и Гоморрой, а последствия не заставят себя долго ждать, к сожалению"; "Всегда пребываю в состоянии радости и счастья, когда вижу на телеэкране талантливых музыкантов или мастеров, но, узнав, что они нетрадиционной ориентации, мгновенно огорчаюсь, будто крылья подрезают"; "В аннотации к фильму написано драма-комедия. Может это они так пошутили? Хотя от Деппа можно ожидать подобного, как от самого накрашенного и женственно-манерного пирата"; "Согласна. Что-то у них переклинило совсем. Плохо закончится, думаю", - звучат мнения.

В хор которых громким диссонансом вклинился длинный комментарий радиоведущего Михаила Козырева, в частности, написавшего: "В душераздирающей сцене последнего предсмертного прощания отца с дочерью Вы рассмотрели только девичьи трусы. Кит Ричардз продолжает не попадать в ноты, Юрий!" "Увы, продолжает не попадать", - невозмутимо ответил ему Лоза.

После чего в комментариях следует более углубленный диспут.

Драмедия The Professor вышла в прошлом году. Депп играет там, собственно, профессора колледжа Ричарда Брауна, в корне пересмотревшего отношение к жизни после того, как ему поставили смертельный диагноз - Браун начинает отрываться на всю катушку.