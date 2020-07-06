Как советский корабль "Владимир Васляев" оказался в составе ВМС США

В Соединенных Штатах вспомнили необычную историю корабля ВМС США, который был построен в СССР.

#DYK, the @MSCSealift USNS Lance Cpl. Roy M. Wheat is a Maritime Prepositioning Force Ship named to honor @USMC Marine and Medal of Honor recipient LCPL Roy Wheat who smothered a mine with his body to save fellow Marines during the Vietnam War. #MeettheFleet #Togetherwedeliver pic.twitter.com/9cgekGX1zi — USTRANSCOM (@US_TRANSCOM) June 26, 2020

Как пишет Forbes, снимок бывшего советского корабля обнародовало в соцсетях американское Транспортное командование.

Речь идет об одном из 17 тяжелых транспортных судов, которые предназначены для транспортировки солдат и военной техники. Свое американское название "Капрал Рой Уит" корабль получил в память о морпехе, накрывшем собой мину во время Вьетнамской войны и защитившем тем самым сослуживцев от осколков.

Однако раньше корабль был известен под другим именем. Его построили в 1980-х годах на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве. Этот город расположен на территории Украины, которая тогда входила в состав СССР. Корабль, получивший название "Владимир Васляев" оказался четвертым и последним судном проекта 1609.

В публикации отмечается, что он был рассчитан на передвижение по продолжительным маршрутам даже во время шторма. При этом некоторое время "Владимир Васляев" относился к Черноморскому морскому пароходству. Но после распада СССР ситуация изменилась. ВМС США приобрели "Владимира Васляева" в 1997 году. Его переделали, и с 2003 года корабль находится в составе командования морских перевозок.