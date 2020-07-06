Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 3 июля 2020 года № 104-рг "О снятии отдельного ограничения и внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 26.05.2020 №70-рг "О дополнительных мерах по обеспечению соблюдения режима изоляции гражданами, прибывающими на территорию Кемеровской области - Кузбасса из других субъектов Российской Федерации"

Учитывая постановление Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу от 02.07.2020 № 24 "О снятии отдельных противоэпидемических ограничений":

1. Отменить с 00:00 05.07.2020 изоляцию граждан, прибывших на территорию Кемеровской области - Кузбасса в аэропорты г. Кемерово и г. Новокузнецка из аэропортов г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, г. Анапы, г. Казани, г. Симферополя, г. Сочи.

2. Внести в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 26.05.2020 № 70-рг "О дополнительных мерах по обеспечению соблюдения режима изоляции гражданами, прибывающими на территорию Кемеровской области - Кузбасса из других субъектов Российской Федерации" следующие изменения:

2.1. Абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:

"Действие абзаца первого настоящего пункта не распространяется на граждан, прибывших на территорию Кемеровской области - Кузбасса в аэропорты г. Кемерово и г. Новокузнецка из аэропортов г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, г. Анапы, г. Казани, г. Симферополя, г. Сочи, граждан, следующих транзитом через территорию Кемеровской области - Кузбасса любыми видами транспорта, граждан, осуществляющих профессиональную деятельность по перевозке грузов, а также адвокатов, осуществляющих свою профессиональную деятельность, при предъявлении удостоверения адвоката.".

2.2. Уведомление об обязанности обеспечения изоляции, утвержденное распоряжением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

3. Установить, что ограничения, установленные распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 23-рг, от 26.03.2020 № 28-рг, от 27.03.2020 № 29-рг, от 31.03.2020 № 32-рг, от 03.04.2020 № 34-рг, от 06.04.2020 № 36-рг, от 08.04.2020 № 41-рг, от 09.04.2020 № 42-рг, от 11.04.2020 № 45-рг, от 14.04.2020 № 47-рг, от 16.04.2020 № 48-рг, от 25.04.2020 № 55-рг, от 28.04.2020 № 57-рг, от 11.05.2020 № 62-рг, от 24.05.2020 № 69-рг, от 29.05.2010 № 73-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 08.06.2020 № 84-рг), действуют в части, не противоречащей настоящему распоряжению.

4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев







