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06.07.2020,  
10:48
Текст:  Руслан Мельников

Автоматический пистолет Калашникова показали на видео

В интернете появилось видео, демонстрирующее редкий автоматический пистолет Калашникова, который так и не поступил на вооружение.

Это 9-мм автоматический пистолет, разработанный в 50-х годах.

Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net
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Как сообщается на канале "Калашников", задача по созданию такого оружия была поставлена в СССР в 1949 году. Новый пистолет должен быть достаточно компактным и при этом давать возможность вести стрельбу очередями. Предполагалось, что оружие, сопоставимое по весу и габаритам с обычным пистолетом, сможет выполнять задачи пистолета-пулемета. Конечно, с определенными оговорками и не очень продолжительное время, но тем не менее, оно должно активнее участвовать в бою.

В финале конкурса принимали участие Стечкин, Воеводин и Калашников. Победа в итоге досталась пистолету Стечкина, который до сих пор применяется в спецподразделениях.

Изначально емкость магазина пистолета Калашникова составляла 18 патронов. Но после усовершенствования количество патронов в нем было доведено до 20. Масса пистолета составляет 1,25 кг, а масса в кобуре-прикладе - 1,7 кг. При этом отсоединяемая кобура предназначалась не только для ношения оружия, но и для использования в качестве приклада.

Особенностью пистолета Калашникова является размещение шептала - устройства, удерживающего курок во взведенном положении, не на рамке, а на курке оружия. В остальном - это классический пистолет.

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