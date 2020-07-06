Постановление администрации Ненецкого автономного округа от 30 июня 2020 года № 49-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг"

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг "О введении режима повышенной готовности" (с изменениями, внесенными постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 23.06.2020 № 47-пг) следующие изменения:

1) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

"5.1. Рекомендовать гражданам соблюдать масочный режим с ношением средств индивидуальной защиты (масок, респираторов) при нахождении в местах общего пользования (организациях розничной торговли, общественном транспорте, включая перевозку пассажиров и багажа по заказу, легковым такси, медицинских и аптечных организациях).";

2) в пункте 6:

в абзаце первом слова "по 03 июля 2020 года" заменить словами "по 17 июля 2020 года";

подпункт 4 пункта 6 признать утратившим силу;

3) в пункте 9.2:

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) лица, прибывшие в служебную командировку, при условии предъявления документа, подтверждающего отсутствие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (результаты тестов на ПЦР-исследования или справка, выданные организацией, проводившей указанный вид диагностики на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19). Дата забора материала не должна превышать трех дней до даты прибытия на территорию Ненецкого автономного округа;";

подпункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) иные лица, при условии предъявления документа, подтверждающего отсутствие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (результаты тестов на ПЦР-исследования или справка, выданные организацией, проводившей указанный вид диагностики на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)). Дата забора материала не должна превышать трех дней до даты прибытия на территорию Ненецкого автономного округа.";

4) пункт 12 признать утратившим силу;

5) в пункте 14:

в подпункте 7 слова ", абзаце первом пункта 12" исключить;

подпункт 8 признать утратившим силу;

6) подпункт 10 пункта 17 признать утратившим силу;

7) в абзаце первом пункта 26 слова "с пунктами 9, 10, 12" заменить словами "с пунктами 9, 10";

8) дополнить пунктами 26.2, 26.3 следующего содержания:

"26.2. Организациям общественного питания (рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные) обеспечить работу таких организаций с учетом требований, указанных в Приложении 5 к настоящему постановлению, и методических рекомендаций МР 3.1/2.3.6.0190-20 по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 30.05.2020.

26.3 . Организациям нефтегазодобывающей отрасли, осуществляющим деятельность на территории Ненецкого автономного округа, их подрядным и сервисным организациям не допускать перевахтовку работников на месторождениях без предварительной обсервации вновь прибывающих на территорию Ненецкого автономного округа работников в течение 14 календарных дней и проведения лабораторного обследования на COVID-19 на 8-10 день обсервации.";

9) Приложение 1 признать утратившим силу;

10) дополнить Приложением 5 согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный





Приложение к постановлению губернатора Ненецкого автономного округа от 30.06.2020 № 49-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг"

Алгоритм проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий при организации общественного питания в период угрозы завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа

1. Обеспечить проведение входного фильтра для сотрудников, обязательное отстранение от работы сотрудников с признаками острых респираторных инфекций (температура, кашель, насморк и др.).

2. Обеспечить персонал запасом одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами масок для использования их при работе с посетителями, а также дезинфицирующими средствами.

3. Организовать при входе на объект мест обработки рук дезинфицирующими средствами.

4. Обеспечить размещение столов для посетителей с соблюдением дистанцирования на расстоянии 1,5 м.

5. Обеспечить оборудование умывальников для мытья рук с мылом и дозаторов для обработки рук кожными антисептиками в местах общественного пользования.

6. Обеспечить проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Дезинфекция с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники.

7. Обеспечить не менее пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток.

8. Организовать применение в закрытых помещениях с постоянным нахождением работников устройств для обеззараживания воздуха.

9. Организовать проветривание (при возможности) рабочих помещений каждые 2 часа.

10. Рекомендуется оснащение организаций общественного питания современными посудомоечными машинами с дезинфицирующим эффектом для механизированного мытья посуды и столовых приборов. Механическая мойка посуды на специализированных моечных машинах производится в соответствии с инструкциями по их эксплуатации, при этом применяются режимы обработки, обеспечивающие дезинфекцию посуды и столовых приборов при максимальных температурных режимах.

11. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды осуществлять ручным способом с обработкой всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению.

12. При применении одноразовой посуды производить сбор использованной одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты.







