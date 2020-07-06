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6 июля 2020 г.

Указ губернатора Орловской области от 3 июля 2020 года № 306 "О внесении изменения в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Внести в приложение 1 к указу Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, дополнив подпункт "а" пункта 1 раздела I абзацем следующего содержания:

"оказание услуг для граждан в библиотеках с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности;".

2. Настоящий указ вступает в силу с 6 июля 2020 года.

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков



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