АО "Транснефть - Западная Сибирь" выпустило в водоем Обь-Иртышского бассейна почти 24 тысячи мальков сиговых рыб

В рамках выполнения компенсационных природоохранных мероприятий АО "Транснефть - Западная Сибирь" выпустило в водоем Обь-Иртышского бассейна 23 878 мальков пеляди. Общий объем выпуска составит более 29 тысяч молоди рыб семейства сиговых.

Процесс выпуска молоди контролировали представители Верхнеобского территориального управления Росрыболовства. Средний вес одной особи рыбы составил от 0,5 до 1 грамма.

Цель - восстановление биологического разнообразия водных ресурсов в регионах ведения производственно-хозяйственной деятельности предприятия.

Молодь рыб сиговых пород - пеляди и муксуна - была выращена на базе специализированного рыбопитомника, расположенного в Новосибирской области. Данные разновидности сиговых были выбраны не случайно: особи муксуна и пеляди отличаются крупными размерами и высокой степенью выживаемости. Кроме того, пелядь как вид хорошо адаптируется к новой среде обитания и достаточно легко формирует популяции при наличии подходящих мест для нереста. Именно поэтому в долевом соотношении число пеляди от общего количества выпускаемой молоди в этом году составляет более 80 процентов.

Восполнение популяции промысловых рыб является важной составляющей экологической программы предприятия, задача которой - минимизация воздействия деятельности акционерного общества на окружающую среду. Кроме того, АО "Транснефть - Западная Сибирь" таким образом сохраняет природный баланс крупных рек Обь-Иртышского и Енисейского бассейнов. Запланировано, что также летом текущего года акционерное общество осуществит выпуск молоди ценных пород рыб в Енисей. В одну из самых полноводных сибирских рек планируется выпустить молодь осетра сибирского общей численностью 3115 особей. В общей сложности, только в 2020 году затраты предприятия на восстановление биоразнообразия рек Западной Сибири составят порядка полумиллиона рублей.

Ежегодно предприятие заключает договоры с рыбозаводами для выращивания мальков ценных пород рыб и проведения компенсационных мероприятий. С 2015 по 2019 годы в водоемы в зонах присутствия объектов нефтепроводной инфраструктуры АО "Транснефть - Западная Сибирь" было выпущено более 600 тысяч особей нельмы, осетра сибирского, пеляди и хариуса.

Пресс-релиз предоставлен АО "Транснефть - Западная Сибирь"