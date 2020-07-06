АО "Транснефть - Западная Сибирь" выпустило в водоем Обь-Иртышского бассейна почти 24 тысячи мальков сиговых рыб

Процесс выпуска молоди контролировали представители Верхнеобского территориального управления Росрыболовства. Средний вес одной особи рыбы составил от 0,5 до 1 грамма.
Цель - восстановление биологического разнообразия водных ресурсов в регионах ведения производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
Молодь рыб сиговых пород - пеляди и муксуна - была выращена на базе специализированного рыбопитомника, расположенного в Новосибирской области. Данные разновидности сиговых были выбраны не случайно: особи муксуна и пеляди отличаются крупными размерами и высокой степенью выживаемости. Кроме того, пелядь как вид хорошо адаптируется к новой среде обитания и достаточно легко формирует популяции при наличии подходящих мест для нереста. Именно поэтому в долевом соотношении число пеляди от общего количества выпускаемой молоди в этом году составляет более 80 процентов.
Восполнение популяции промысловых рыб является важной составляющей экологической программы предприятия, задача которой - минимизация воздействия деятельности акционерного общества на окружающую среду. Кроме того, АО "Транснефть - Западная Сибирь" таким образом сохраняет природный баланс крупных рек Обь-Иртышского и Енисейского бассейнов. Запланировано, что также летом текущего года акционерное общество осуществит выпуск молоди ценных пород рыб в Енисей. В одну из самых полноводных сибирских рек планируется выпустить молодь осетра сибирского общей численностью 3115 особей. В общей сложности, только в 2020 году затраты предприятия на восстановление биоразнообразия рек Западной Сибири составят порядка полумиллиона рублей.
Ежегодно предприятие заключает договоры с рыбозаводами для выращивания мальков ценных пород рыб и проведения компенсационных мероприятий. С 2015 по 2019 годы в водоемы в зонах присутствия объектов нефтепроводной инфраструктуры АО "Транснефть - Западная Сибирь" было выпущено более 600 тысяч особей нельмы, осетра сибирского, пеляди и хариуса.
Пресс-релиз предоставлен АО "Транснефть - Западная Сибирь"