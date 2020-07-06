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6 июля 2020 г.

Распоряжение губернатора Рязанской области от 3 июля 2020 года № 235-рг

Дата подписания 3 июля 2020 г.
Опубликован 6 июля 2020 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение губернатора Рязанской области от 17 марта 2020 года №70-рг

Внести в распоряжение Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг (в редакции распоряжений Губернатора Рязанской области от 18.03.2020 № 77-рг, от 20.03.2020 № 81-рг, от 23.03.2020 № 89-рг, от 27.03.2020 № 97-рг, от 27.03.2020 № 99-рг, от 28.03.2020 № 100-рг, от 30.03.2020 № 101-рг, от 31.03.2020 № 105-рг, от 02.04.2020 № 107-рг, от 04.04.2020 № 109-рг, от 05.04.2020 № 110-рг, от 07.04.2020 № 113-рг, от 11.04.2020 № 120-рг, от 17.04.2020 № 127-рг, от 23.04.2020 № 131-рг, от 29.04.2020 № 139-рг, от 10.05.2020 № 151-рг, от 13.05.2020 № 154-рг, от 28.05.2020 № 173-рг, от 29.05.2020 № 182-рг, от 02.06.2020 № 188-рг, от 18.06.2020 № 210-рг, от 26.06.2020 № 222-рг, от 30.06.2020 № 228-рг) следующие изменения:

в подпункте 4 пункта 8.1 слова "выставочных, просветительских," исключить;

абзац девятый пункта 10 изложить в следующей редакции:

"осуществляют указанную деятельность при соблюдении ограничения по предельному количеству клиентов (участников, посетителей), которые могут одновременно находиться в зале обслуживания и (или) на одной территории из расчета площади не менее 10 кв. м на 1 клиента (участника, посетителя).".

Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов



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