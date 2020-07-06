Новости

Вышел трейлер вампирской готической драмы "Кармилла" 10:55
Умер Эннио Морриконе 10:12
"Черепашки-ниндзя" получат новый фильм со злодеем Крэнгом 05.07.2020
Названы самые популярные фильмы 90-х в разных странах мира 05.07.2020
Появились новые сведения о состоянии Геннадия Хазанова 05.07.2020

Умер актер Тофик Гусейнов

Новости
    06.07.2020, 10:43
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советский, азербайджанский актер театра и кино, Заслуженный артист Азербайджана Тофик Гусейнов скончался 5 июля на 72-м году жизни от рака.

Некролог опубликован на сайте Национального театра.

Похороны актера состоятся сегодня.

Тофик Гусейнов родился 25 мая 1949 года в Баку. В 1971-м окончил актерский факультет Азербайджанского института искусств. Служил в Ереванском азербайджанском драматическом театре, Азербайджанском ТЮЗе, с 2000 года - актер Азербайджанского государственного академического национального драматического театра.

На экранах - с 1989-го: комедия "Привет с того света", "Сладкий соловей", польско-французская лента "Канун весны", "Жизнь Джавида", "Мы вернемся".

Новости

Фанаты "Гарри Поттера" присоединились к травле Джоан Роулинг 05.07.2020
Видео: Наталия Орейро завела Instagram и опубликовала "русский" пост 05.07.2020
Фото: госпитализирован актер Михаил Казаков 05.07.2020
Фото: певица МакSим восстанавливается после тяжелой автокатастрофы 05.07.2020
⧣ утраты
Фото: Александр Рюмин/ ТАСС
Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище 04.07.2020
Умер Народный артист РФ Александр Петров 03.07.2020
Названы дата и место прощания с Виктором Проскуриным 03.07.2020
⧣ СССР
Фото: Валерий Мясников/ пресс-служба Театра им. Вахтангова
Геннадий Хазанов не подтвердил информацию о проблемах со здоровьем 03.07.2020
Актер Владимир Сынгаевский признался в хищении денег покойников 03.07.2020
Названо место похорон актера Виктора Проскурина 02.07.2020
⧣ театр
Фото: instagram.com/ maxim.parfenov
В Москве погиб 40-летний актер из сериала "Интуиция" Максим Парфенов 30.06.2020
В Петербурге скончалась звезда эпизодов "Улиц разбитых фонарей" 26.06.2020
Умер Народный артист СССР Николай Фадеечев 23.06.2020