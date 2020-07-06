Умер актер Тофик Гусейнов

Советский, азербайджанский актер театра и кино, Заслуженный артист Азербайджана Тофик Гусейнов скончался 5 июля на 72-м году жизни от рака.

Некролог опубликован на сайте Национального театра.

Похороны актера состоятся сегодня.

Тофик Гусейнов родился 25 мая 1949 года в Баку. В 1971-м окончил актерский факультет Азербайджанского института искусств. Служил в Ереванском азербайджанском драматическом театре, Азербайджанском ТЮЗе, с 2000 года - актер Азербайджанского государственного академического национального драматического театра.

На экранах - с 1989-го: комедия "Привет с того света", "Сладкий соловей", польско-французская лента "Канун весны", "Жизнь Джавида", "Мы вернемся".