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Умер Эрл Кэмерон, первый негр Британии, сыгравший главную роль

Новости
    06.07.2020, 12:02
Текст:   Олег Усков

Эрлстоун "Эрл" Дж. Кэмерон, первый темнокожий киноактер, сыгравший главную роль в британском кино, скончался 3 июля в своем доме в Кенилворте в возрасте 102 лет.

Об этом сообщает The Royal Gazette.

Кэмерон родился на Бермудских островах 8 августа 1917 года. Плавал на кораблях британского торгового флота. Работал на кухне в отеле. Откуда и попал в кино.

В 1951-м дебютировал в фильме "Бассейн в Лондоне" - в роли чернокожего моряка Джонни Ламберта, влюбленного в белую женщину. Что стало не только первой главной ролью чернокожего в британском кино, но и первым изображением межрасовых отношений на местном экране.

На дальнейшем счету Эрла - более девяти десятков проектов, в том числе "Доктор Кто", "Шаровая молния", "Сапфира", "Опасный человек", "Задверье", "Переводчица", "Королева" и "Начало" Кристофера Нолана.

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