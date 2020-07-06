В августе 1939 года в Москве представители Англии, Франции и СССР вели напряженные переговоры о возможном создании антигитлеровской коалиции. Неожиданно для советской стороны представители западных держав заявили, что у них нет полномочий на заключение какого-либо договора. Ответ Сталина не заставил себя долго ждать. 23 августа в столицу Советского Союза прилетел министр иностранных дел Германии Риббентроп, и уже ночью в Кремле был подписан советско-германский договор о ненападении. На Западе СССР обвинили в том, что он вступил в союз с нацизмом и несет с ним равную ответственность за развязывание Второй мировой войны. Но так ли это было на самом деле?

Накануне катастрофы

Причины, побудившие Сталина пойти на сделку с Гитлером, кроются в событиях, которые происходили в Европе накануне Второй мировой войны. Большинство западных политиков считало, что главной угрозой для Европы остается Советский Союз. Гитлер использовал эти настроения в собственных интересах. В 1933 году Германия вышла из Лиги наций и Женевской конвенции по разоружению. В 1936 году немецкие войска оккупировали демилитаризованную Рейнскую область. В марте 1938 года Гитлер присоединил к рейху Австрию. Спустя полгода он потребовал отдать Германии Судетскую область Чехословакии, где проживало немецкое население.

Чехословакия была связана договорами о взаимопомощи с Францией и Советским Союзом. В случае войны с Германией советское руководство просило Польшу пропустить Красную армию через ее территорию к чешской границе. Но Польша ответила категорическим отказом. В результате Мюнхенского договора Чехословакия потеряла треть своей территории. При поддержке немцев польская армия оккупировала Тешинскую область Чехословакии.

11 апреля 1939 года Гитлер утвердил директиву о подготовке к военному вторжению в Польшу. В ответ Англия и Франция заключили с Польшей договор о взаимопомощи. Вскоре переговоры о польском кризисе начались в Москве. Советская сторона предлагала заключить антигитлеровский англо-франко-советский союз и подписать военную конвенцию. Переговоры продолжались несколько месяцев, но не привели ни к какому результату. Чтобы обеспечить защиту Польши в случае войны, советская сторона предложила пропустить Красную армию через польскую территорию к германской границе. Но поляки вновь отказали. В августе 1939 года переговоры зашли в тупик.

Мировая сенсация

Гитлер внимательно следил за ходом переговоров в Москве. Война с Советским Союзом не входила в его ближайшие планы. Уже на следующий день после провала советско-польских переговоров - 15 августа - немецкий посол в Москве Шуленбург передал Молотову сообщение из Берлина. Гитлер готов заключить со Сталиным военный союз. Вечером 23 августа 1939 года в присутствии Сталина в Кремле начались переговоры с немецкой делегацией. Стороны обязались не нападать друг на друга и не вступать в военные союзы, направленные против них. В секретном протоколе к пакту СССР и Германия договорились о разграничении сфер интересов в Восточной Европе в случае войны. В зону влияния СССР входила большая часть восточной территории Польши. К сфере советских интересов также была отнесена Эстония, Латвия и Бессарабия. Немцы должны были сохранить контроль над Западной Польшей и Литвой.

1 сентября немцы вторглись в Польшу. 17 сентября польское правительство бежало в Румынию. Оставшимися частями польской армии никто не руководил. Вермахт должен был занять западную часть страны и остановиться на демаркационной линии, но гарантий, что немцы не двинутся дальше, никто дать не мог. 17 сентября Красная армия вошла в восточные районы Польши. В ноябре территории, где проживало белорусское и украинское население, были включены в состав Советского Союза.

В сентябре 1939 года советское правительство вело переговоры с прибалтийскими республиками о заключении военного союза. 28 сентября СССР и Эстония подписали пакт о взаимопомощи. Спустя неделю 5 октября аналогичное соглашение СССР заключил с Латвией, а 10 октября - с Литвой. На время войны в прибалтийские республики вводился ограниченный контингент советских войск.

Установившийся баланс сил в Польше и Прибалтике сохранялся недолго. Весной 1940 года, пользуясь отсутствием реальных военных действий на западном фронте, Гитлер всего за 6 часов оккупировал Данию, а следом за ней Норвегию. В мае немецкие войска полностью разгромили французскую армию и захватили Париж.

14 июня 1940 года СССР выдвинул ультиматум прибалтийским республикам. Сталин обвинил их в нарушении договоров о взаимопомощи и потребовал сформировать новые правительства. Ультиматум был принят. 15 июня по приказу Сталина в столицы Латвии, Эстонии и Литвы были введены советские войска и сформированы союзные СССР коалиционные правительства. 14 июля во всех трех республиках состоялись парламентские выборы. Согласно официальным советским данным, свыше 95 процентов голосов на них набрали коммунистические партии. Современные прибалтийские историки считают эти результаты сфальсифицированными, но не исключают и того факта, что в условиях гитлеровской агрессии в Европе коммунистическое движение в Прибалтике на тот момент пользовалось значительной поддержкой. Вновь избранные парламенты провозгласили создание Эстонской, Латвийской и Литовской социалистических республик. В начале августа они были приняты в состав Советского Союза.

Смена власти в Прибалтике привела к политическим чисткам. По официальным заявлениям советских спецслужб, были арестованы только агенты германской разведки и контрреволюционные подпольщики. В действительности репрессии коснулись в том числе и невинных людей. В течение 1940 и 1941 годов из Эстонии было выслано 9 тысяч человек, из Литвы - около 17,5 тысячи, из Латвии - 15 тысяч. Многие из них впоследствии погибли в сталинских лагерях и тюрьмах.

Осуждая пакт Молотова-Риббентропа на словах, на деле многие страны, получив независимость, продолжают пользоваться его плодами. Летом 1940 года СССР присоединил захваченную Румынией Бессарабию, на территории которой впоследствии возникнет современная Молдавия. Белоруссия и Украина получили обширные территории на Западе, которые и по сей день входят в состав этих государств. К Литве была присоединена треть ее современной территории, включая столицу - город Вильнюс. В начале XXI века страны Евросоюза единогласно осудили пакт Молотова-Риббентропа как акт советской агрессии. Однако ни одно из новых государств так и не отказалось от территорий, приобретенных благодаря этому документу.

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