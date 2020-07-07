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07.07.2020,  
17:06
Текст:  Алексей Брусилов

Бангладеш получит 150 новейших китайских танков VT-5

Сухопутные войска Бангладеш получили первую партию китайских легких танков VT-5. Информация об этом контракте впервые была обнародована в декабре минувшего года, тогда сообщалось о закупке 44 боевых машин.

По последним данным, всего в КНР приобретут 150 единиц такой техники, которая поступит на вооружение отдельной бронетанковой дивизии.

Предполагается, что эта новинка придет на смену давно устаревшим легким Тип 62, переделываемым в настоящее время в тяжелые боевые машины пехоты и 105-мм самоходные артиллерийские установки.

Также, по всей видимости, "пятерки" заменят и выпускавшиеся еще с 50-х годов Тип 59.

Судя по состоявшемуся контракту, командование вооруженных сил Бангладеш решило основательно модернизировать главную ударную силу сухопутных войск.

Фото: Bernardo Fernandez copado / wikimedia.org
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Известно, что первоначально планировалось сделать основным танком китайский VT1A, он же МВТ-2000. Было закуплено 44 штуки, но из-за проблем с поставками украинских двигателей 6ТД-2 новых контрактов не последовало.

Также сообщалось о возможных поставках из Поднебесной трех сотен основательно доработанных Тип 59, ставших после всех улучшений практически новыми танками.

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