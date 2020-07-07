Бангладеш получит 150 новейших китайских танков VT-5

#BreakingNews Bangladesh Army has received the first batch of VT-5/Type-15 Light Tanks from China in April 23,2020

Bangladesh Army has plan to acquire 150+ VT-5 from China and form a dedicated Armored Division. pic.twitter.com/mPIsWo51HI — Defense Technology of Bangladesh-DTB (@DefenseDtb) July 5, 2020

По последним данным, всего в КНР приобретут 150 единиц такой техники, которая поступит на вооружение отдельной бронетанковой дивизии.

Предполагается, что эта новинка придет на смену давно устаревшим легким Тип 62, переделываемым в настоящее время в тяжелые боевые машины пехоты и 105-мм самоходные артиллерийские установки.

Также, по всей видимости, "пятерки" заменят и выпускавшиеся еще с 50-х годов Тип 59.

Судя по состоявшемуся контракту, командование вооруженных сил Бангладеш решило основательно модернизировать главную ударную силу сухопутных войск.

Bangladesh Army has purchased additional number (unknown) of MBT-2000 tanks in last three fiscal years pic.twitter.com/OJRuaVlkAI — Defense Technology of Bangladesh-DTB (@DefenseDtb) June 18, 2020

Известно, что первоначально планировалось сделать основным танком китайский VT1A, он же МВТ-2000. Было закуплено 44 штуки, но из-за проблем с поставками украинских двигателей 6ТД-2 новых контрактов не последовало.

Также сообщалось о возможных поставках из Поднебесной трех сотен основательно доработанных Тип 59, ставших после всех улучшений практически новыми танками.