Бастрыкин: В I квартале этого года в суды передано 52 дела в отношении врачей

О расследовании уголовных дел о врачебных ошибках, всегда вызывающих резонанс как в профессиональных кругах, так и в обществе в целом, в интервью "Российской газете" рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

- Я требую от подчиненных тщательного изучения каждого случая. Наши следователи нацелены, прежде всего, на установление объективной истины и восстановление нарушенных прав граждан, а не на привлечение врачей к уголовной ответственности, в чем нас часто обвиняют, - отметил он. - Статистика это подтверждает: в 2019 году по 6,5 тысячам обращений возбуждено 2168 уголовных дел, но в суды направлено гораздо меньше - 273 дела. В первом квартале этого года в суды передано для рассмотрения по существу 52 уголовных дела.

Мы стараемся развивать наше сотрудничество с медицинским сообществом в части улучшения качества и сокращения сроков проведения судебно-медицинской экспертизы - важнейшего инструмента доказывания в уголовном процессе. Ведь у следователя нередко возникает необходимость в проведении дополнительных, повторных и комиссионных экспертиз, выводы которых должны быть положены в основу обвинения и последующего судебного решения. В связи с этим, еще в мае прошлого года мной издано указание о дополнительных мерах по усилению контроля за назначением судебных экспертиз по таким делам. Следователи ориентированы на то, чтобы незамедлительно рассматривать и удовлетворять ходатайства экспертов о предоставлении недостающих материалов и объектов исследования в срок не позднее 14 дней.

Еще одним важным аспектом взаимодействия с медицинским сообществом является анализ причин и условий происшествий и информирование об этом органов здравоохранения в целях дальнейшего исключения трагических случаев.

Полностью интервью председателя СК России Александра Бастрыкина читайте в номере "РГ" от 08.07.2020.