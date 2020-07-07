Указ главы Республики Бурятия от 6 июля 2020 года № 153 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

Постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 27.03.2020 № 50, от 30.03.2020 № 51, от 31.03.2020 № 53, от 05.04.2020 № 55, от 11.04.2020 № 62, от 14.04.2020 № 65, от 17.04.2020 № 73, от 20.04.2020 № 75, от 21.04.2020 № 79, от 24.04.2020 № 82, от 26.04.2020 № 83, от 29.04.2020 № 87, от 06.05.2020 № 93, от 09.05.2020 № 96, от 11.05.2020 № 97, от 12.05.2020 № 99, от 13.05.2020 № 102, от 14.05.2020 № 103, от 29.05.2020 № 118, от 02.06.2020 № 123, от 09.06.2020 № 127, от 12.06.2020 № 129, от 17.06.2020 № 133, от 19.06.2020 № 138, от 25.06.2020 № 140, от 30.06.2020 № 146, от 03.07.2020 № 151):

1.1. Пункт 4.1.2 признать утратившим силу.

1.2. Пункт 4.1.3 изложить в следующей редакции:

"4.1.3. Прибывшим с территории иностранных государств пройти в период с пятого по десятый день со дня прибытия лабораторное обследование на COVID-19 на дому по согласованию с медицинской организацией по месту прикрепления, в иных случаях - с медицинской организацией по месту пребывания.".

1.3. Пункт 15.7 изложить в следующей редакции:

"15.7. Обеспечить проведение лабораторного обследования в период с пятого по десятый день со дня прибытия лицам, прибывшим на территорию Республики Бурятия с территории иностранных государств, на дому.".

1.4. Пункт 19 дополнить абзацем следующего содержания:

"Возобновить деятельность учреждений социального обслуживания Республики Бурятия для детей с ограниченными возможностями в части проведения мероприятий по приему и размещению детей при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов







