Чесменское побоище: как русские сожгли турецкий флот

Сегодня - день воинской славы России. 250 лет назад русская эскадра сожгла в Чесменской бухте вдвое больший по размеру турецкий флот. Этой победе посвящена средняя из трех белых полосок на голубом воротнике российских матросов. Две другие напоминают о Гангуте и Синопе.

Отвлекающий маневр

В 1768 году после начала русско-турецкой войны Екатерина II отправила эскадру в Средиземное море. Официальной причиной была поддержка восставших греков, на самом же деле Россия хотела отвлечь внимание турок от действий своей Азовской флотилии.

В начале июля российская эскадра обнаружили турецкий флот на рейде Чесменской бухты. В Хиосском проливе стояли на якоре 16 линейных кораблей (в том числе 84-пушечный флагман "Будж-у-Зафер" и 60-пушечный "Родос"), 6 фрегатов, 13 галер, вспомогательные суда - в общей сложности 71 вымпел и 1430 орудий. Командовал флотом капудан-паша Хасан-Бей.

Российская эскадра под командованием адмирала Григория Свиридова состояла из 9 линкоров, 3 фрегатов, бомбардирского корабль "Гром", вспомогательных судов - всего 30 вымпелов и около 740 орудий. Численное превосходство турок было двукратным.

Но их корабли стояли в проливе тесно, в две линии, за ними сгрудились вспомогательные суда. Полностью использовать артиллерию могли только 10 линкоров из первой линии. Адмирал Свиридов предложил следующий план: российские корабли, двигаясь кильватерной колонной, должны были подойти к турецкому строю и обрушить весь огонь на авангард и середину первой линии. Когда корабли в ней будут уничтожены, огонь следовало перенести вглубь турецкого строя.

Для своего времени план был новаторским: морская тактика XVIII века предписывала сначала выстроить корабли друг напротив друга, а затем уже открывать огонь. К тому же российские эскадры оказывались под огнем всех 10 линкоров первой линии. Свиридов рассчитывал на быстроту сближения.

За флаг - зубами

Утром 5 июля русская эскадра вошла в Хиосский пролив и перестроилась в кильватерную колонну. Головным шел линкор "Европа", за ним "Евстафий", на котором держал свой флаг Свиридов. Около 11 часов русские корабли перестроились и под прямым углом устремились к турецким линкорам. Те открыли огонь с дистанции трех кабельтовых (560 метров), наши не отвечали, пока не приблизились к противнику на 80 саженей (170 метров). Это случилось в полдень.

"Евстафий" находился под плотным огнем трех турецких линкоров - в том числе самого мощного из них, "Будж-у-Зафера". Меткой стрельбой русские канониры подожгли турецкий флагман. Но, прежде чем это заметили с мостика русского линкора, он сблизился с "Зафером" вплотную. Начался абордажный бой. Матрос с "Евстафия" попытался захватить турецкий флаг, но ему прострелили в руку. Он потянулся за трофеем другой - по ней рубанули клинком. Тогда он вцепился в флаг зубами.

В 14 часов турецкий флот обрубил якорные канаты и отступил в гавань Чесмы под защиту береговых батарей. "Будж-у-Зафер" сгорел, инициатива полностью принадлежала русским морякам.

Бомбы и брандеры

На следующий день с утра на военном совете была выработана диспозиция уничтожения турецкого флота в гавани. Тот опять выстроился в две линии, упростив задачу русским канонирам. В течение всего дня русская эскадра обстреливали порт и береговые батареи, четыре вспомогательных судна переделали под брандеры, команды на них набрали их добровольцев. В 17 часов бомбардирский корабль "Гром" встал на якорь у входа в гавань и начал обстрел тесно сгрудившихся турецких линкоров.

В 0.30 к канонаде присоединился линкор "Европа", в 1.00 - "Ростислав" и "Не тронь меня". За ними в кильватере стояли брандеры. Вскоре взорвался первый турецкий корабль, его горящие обломки подожгли соседей. После взрыва второго вражеского линкора в гавань вошли брандеры. Три из них по разным причинам не достигли цели, лишь один под командованием лейтенанта Ильина подошел к турецкому 84-пушечному кораблю и намертво вцепился в его борта абордажными крючьями. Команда брандера погрузилась в шлюпку и отошла.

Вскоре линкор взорвался с оглушительным грохотом. Его обломки разлетелись по гавани, распространив пожар практически не весь стоявший там флот. К утру 7 июля было сожжено и потоплено 15 турецких линкоров, 6 фрегатов, более 40 вспомогательных судов. Погибло, по разным оценкам, 10-11 тысяч турецких моряков. Российская эскадра не потеряла ни одного корабля, погибли 11 человек.

В память о сожжении турецкого флота при Чесме были отлиты золотые и серебряные медали (носить их полагалось на андреевской ленте) . На аверсе - профиль Екатерины, на реверсе - корабли в дыму и одно слово "Былъ".