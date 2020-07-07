Постановление губернатора Чукотского автономного округа от 6 июля 2020 года № 61 "О внесении изменений в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Чукотского автономного округа, постановляю:

1. Внести в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чукотского автономного округа в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в преамбуле после слов "29 мая" дополнить словами ", 3 июля";

2) в части 1:

в абзаце первом цифру "6" заменить цифрами "20";

в пункте 1 слова "и (или) обязательной самоизоляции" исключить;

в пункте 2 слова "обеспечить четырнадцатидневную изоляцию вновь прибывающих работников (за исключением случаев, указанных в приложении 2 к настоящему постановлению), а также" исключить;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) запретить проведение спортивных, зрелищных, публичных, досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности в закрытых помещениях, если на каждого участника мероприятия приходится менее четырех квадратных метров площади помещения;";

в пункте 5:

в подпункте "а" слова ", детских игровых комнат и детских развлекательных центров, кинотеатров, иных развлекательных и досуговых заведений" исключить;

подпункт "б" признать утратившим силу;

подпункт "г" признать утратившим силу;

в подпункте "г" пункта 6 слова ", а также работников, не прошедших четырнадцатидневную изоляцию в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению либо не получивших отрицательный результат обследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19" исключить;

пункт 7 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

"с 7 июля по 20 июля 2020 года";

3) пункт 3 части 6 признать утратившим силу;

4) приложение 2 изложить в следующей редакции:

"Приложение 2 к Постановлению Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38

Порядок прохождения экспресс-тестирования гражданами, прибывающими в Чукотский автономный округ

1. Граждане, прибывающие в международный аэропорт Анадырь (Угольный) им. Ю.С. Рытхэу, аэропорты Кепервеем (Билибино), Певек и следующие в другие населенные пункты Чукотского автономного округа (далее - транзитные пассажиры) в обязательном порядке в соответствующем аэропорту проходят экспресс-тестирование на определение антител "М" и "G". Тестирование проводится силами Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Чукотская окружная больница" (далее - ГБУЗ "Чукотская окружная больница"),

2. В случае, если по результатам экспресс-тестирования отсутствуют данные о заболевании новой коронавирусной инфекцией COVID-19 у транзитного пассажира, ему выдается справка об отрицательном результате. В указанном случае транзитный пассажир продолжает следовать к месту проживания, пребывания.

3. В случае если по результатам экспресс-тестирования имеются подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19 у транзитного пассажира, немедленно производится забор материала для исследования методом ПЦР силами ГБУЗ "Чукотская окружная больница". Отобранный материал передается в Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе". В указанном случае транзитный пассажир немедленно направляется в изолятор (обсерватор) до получения результата ПЦР. При отрицательном анализе методом ПЦР транзитный пассажир беспрепятственно может следовать к месту назначения. При подтверждении заболевания методом ПЦР пассажиру выдается постановление Главного государственного санитарного врача по Чукотскому автономному округу о принудительной изоляции.

4. Граждане, указанные в пункте 1 настоящего Порядка и прошедшие тестирование на новую коронавирусную инфекцию за пределами Чукотского автономного округа не более чем за трое суток до прилета, освобождаются от прохождения тестирования в аэропорту прибытия.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 7 июля 2020 года.

3. Руководителям органов исполнительной власти Чукотского автономного округа, главам муниципальных районов и городских округов принять меры к информированию работодателей и населения о настоящем постановлении, в том числе путем размещения его текста на своих официальных сайтах.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Р.В.Копин







