Как летчик Горовец сбил 9 самолетов врага в одном бою

На второй день Курской битвы гвардии старший лейтенант Александр Горовец сбил девять немецких бомбардировщиков Ju 87. Однако вернуться на аэродром базирования и доложить о подробностях уникального боя не сумел, так как его самолет был сбит, а сам летчик погиб.

К моменту совершения подвига 28-летний Александр Горовец считался опытным пилотом. С начала войны он совершил 74 боевых вылета и лично сбил два немецких самолета и еще два в группе, а также уничтожил около 40 автомашин и один паровоз. За боевые успехи был награжден орденом Красного Знамени.

Шестого июля 1943 года гвардии старший лейтенант Александр Горовец в составе эскадрильи 88-го авиаполка вылетел на прикрытие наших войск в район Куросавка - Владимировка - Ольховатка - Кочетовка - Зоринские Дворы. В 19 часов 40 минут, когда кончилось время патрулирования, эскадрилья повернула на обратный курс. Неожиданно сверху из облаков вынырнул Ме-109 и попытался атаковать пару Горовца и Рекунова, который ввязался в бой. В это же время у деревни Засоринье Александр Горовец заметил группу из 20 немецких пикирующих бомбардировщиков Ju 87. Сообщить о немецких самолетах по рации летчик не мог, видимо передатчик вышел из строя, и тогда советский истребитель с надписью "От колхозников и колхозниц Горьковской области" атаковал противника.

Дальнейшие события восстанавливались по рассказам очевидцев, в том числе наблюдавших бой с земли.

"По официальной версии, Горовец сбил тогда сразу девять Ju 87. Сегодня это число ставится под сомнение. Во-первых, оно не вошло в боевые документы, а оказалось включено в донесения политработника. Во-вторых, Горовец возвращался с выполнения задания, и его боекомплекта могло не хватить на такой бой", - считает историк авиации, кандидат технических наук Николай Бодрихин.

После боя старший лейтенант попытался дотянуть до своего аэродрома, но был перехвачен четырьмя немецкими истребителями FW-190. Советский самолет был подбит и рухнул в огородах хутора Зоринские Дворы. Отыскать тело пилота и самолет в разгар тяжелых боев не удалось, так как воронку, в которую упал Ла-5, засыпало землей от других взрывов. 28 сентября 1943 года Александру Горовцу было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Историк Олег Каминский пишет, что по немецким данным эскадра StG.77 потеряла в тот день подбитыми и уничтоженными десять пикировщиков Ju 87.

Николай Бодрихин считает, что сказать наверняка, все ли "юнкерсы" сбил Горовец лично или только часть из них, теперь уже вряд ли удастся, но в любом случае его бой внес значительный вклад в общую победу.

"Те десять "юнкерсов", которые были сбиты в бою с участием Горовца, - это на практике около 15 тонн бомб, не долетевших до позиций советских войск", - отметил эксперт.

В октябре 1957 года жители хутора Зоринские Дворы Белгородской области обнаружили разбившийся Ла-5 с останками летчика. Также найден был партийный билет, гвардейский значок, планшет с картой, удостоверение личности и пистолет ТТ. На месте гибели пилота установлен бронзовый бюст. В Витебске улица, где ранее проживали его родители, переименована в улицу Горовца, в 1995 году там установлен памятник.