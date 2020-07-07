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07.07.2020,  
11:29
Текст:  Майя Бирюкова

Личный ТТ Михаила Калашникова показали на видео

Самозарядный пистолет ТТ образца 1933 года был выдан Михаилу Калашникову летом 1942 года. Это оружие сопровождало выдающегося конструктора всю жизнь.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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Видеоролик с пистолетом опубликовал концерн "Калашников". ТТ был выдан Михаилу Тимофеевичу после того, как командование Среднеазиатского военного округа приняло решение предоставить конструктору возможность разрабатывать новые образцы оружия. Пистолет был нужен для проведения испытаний.

Калашников закончил службу в вооруженных силах в конце 1945 года. После этого он находился в армии в статусе гражданского. Он должен был сдать закрепленное оружие. Но каким-то образом конструктор сумел оставить его при себе. Пистолет сопровождал его до конца жизни, причем на законных основаниях. Сейчас он находится в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи.

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