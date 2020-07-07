Указ главы Республики Мордовия от 7 июля 2020 года № 203-УГ "О внесении изменений в Указ Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. № 78-УГ"

В целях поэтапного снятия ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. № 78-УГ "О введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями, внесенными указами Главы Республики Мордовия от 26 марта 2020 г. № 89-УГ, от 27 марта 2020 г. № 90-УГ, от 28 марта 2020 г. № 91-УГ, от 30 марта 2020 г. № 92-УГ, от 31 марта 2020 г. № 93-УГ, от 3 апреля 2020 г. № 95-УГ, от 6 апреля 2020 г. № 98-УГ, от 8 апреля 2020 г. № 103-УГ, от 10 апреля 2020 г. № 106-УГ, от 11 апреля 2020 г. № 107-УГ, от 12 апреля 2020 г. № 108-УГ, от 18 апреля 2020 г. № 116-УГ, от 20 апреля 2020 г. № 120-УГ, от 21 апреля 2020 г. № 122-УГ, от 29 апреля 2020 г. № 129-УГ, от 30 апреля 2020 г. № 135-УГ, от 6 мая 2020 г. № 138-УГ, от 10 мая 2020 г. № 139-УГ, от 12 мая 2020 г. № 142-УГ, от 16 мая 2020 г. № 145-УГ, от 24 мая 2020 г. № 151-УГ, от 29 мая 2020 г. № 160-УГ, от 4 июня 2020 г. № 170-УГ, от 17 июня 2020 г. № 182-УГ, от 22 июня 2020 г. № 190-УГ, от 23 июня 2020 г. № 193-УГ, от 26 июня 2020 г. № 194-УГ) следующие изменения:

1) в пункте 9:

второе предложение подпункта 1 части первой дополнить словами ", а также открытые летние веранды (площадки)";

в подпункте 2 части первой слова "а также объектов розничной торговли непродовольственными товарами (до 400 квадратных метров площади торгового зала при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли и предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объекта торговли (исходя из расчета 1 человек на 4 квадратных метра)" заменить словами "объектов розничной торговли непродовольственными товарами (до 800 квадратных метров площади торгового зала при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли и предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объекта торговли (исходя из расчета 1 человек на 4 квадратных метра), а также иных форматов торговли, включая уличные";

часть третью признать утратившей силу;

2) пункт 13 признать утратившим силу;

3) пункт 15 признать утратившим силу.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Мордовия В.Д.Волков







