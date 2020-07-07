Постановление правительства Мурманской области от 3 июля 2020 года № 477-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП"

На основании предложения Главного государственного санитарного врача по Мурманской области от 03.07.2020 № 68 Правительство Мурманской области постановляет:

внести в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП "О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 23.06.2020 № 449-ПП) следующие изменения:

1. Пункт 8 дополнить новым подпунктом 8.14 следующего содержания:

"8.14. Организовать обеспечение граждан с подтвержденным диагнозом COVID-19 при лечении в амбулаторных условиях (на дому) противовирусными препаратами (умифеновир, интерферон альфа 2b) за счет средств областного бюджета.".

2. Подпункт 10.1 пункта 10 дополнить абзацем следующего содержания:

"Указанные организации вправе допускать на территорию (в здание) третьих лиц в рамках заключенных договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, а также работников дежурных и коммунальных служб при условии соблюдения ими Правил, обязательных для исполнения организациями, осуществляющими деятельность на территории Мурманской области, и обеспечения дистанцирования данных лиц от обслуживаемых граждан.".

3. В пункте 17:

3.1. Абзац третий подпункта 17.5 изложить в редакции:

"- дезинфекции в течение суток помещений в многоквартирном доме, не являющихся частями квартир и предназначенных для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме, в случае получения информации от Управления Роспотребнадзора по Мурманской области о выявлении заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) среди граждан, проживающих в квартирах, расположенных в подъезде многоквартирного жилого дома.".

3.2. Подпункт 17.7.2. изложить в редакции:

"17.7.2. Обеспечить контроль соблюдения гражданами, контактировавшими, по информации, полученной от Управления Роспотребнадзора по Мурманской области, с заболевшими новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также гражданами, в отношении которых Правилами установлены требования о соблюдении режима самоизоляции, указанных требований.".

3.3. Дополнить новым подпунктом 17.8 следующего содержания:

"17.8. Обеспечить еженедельное информирование Управления Роспотребнадзора по Мурманской области и его территориальных отделов о мерах по контролю, принимаемых в соответствии с подпунктами 17.5 и 17.7.2 настоящего пункта.".

4. В Правилах поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных вышеназванным

постановлением:

4.1. Абзац третий подпункта 1 пункта 3.1 изложить в редакции:

"- обслуживания на вынос с возможностью посещения гражданами помещений таких организаций исключительно в целях получения

заказанного товара;".

4.2. В абзаце втором подпункта 18 пункта 3.2 слово "также" исключить, слово "дезинфекцию" заменить словами "в течении суток дезинфекцию".

Губернатор Мурманской области А.Чибис







