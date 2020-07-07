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07.07.2020 13:26

"Транснефть - Западная Сибирь" выполнила внутритрубную диагностику 720 км магистральных нефтепроводов

Акционерное общество "Транснефть - Западная Сибирь" подвело итоги диагностического обследования магистральных нефтепроводов (МН) за первое полугодие. С января по июнь 2020 года была проведена оценка технического состояния МН общей протяженностью 720 км.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Комплексный мониторинг проводился в рамках реализации программы диагностического обследования производственных объектов АО "Транснефть - Западная Сибирь" на 2020 год. Цель работ - получение информации об особенностях, наличии и характере отклонений геометрических параметров и сварных швов труб. По итогам проведения ВТД формируется план-график устранения дефектов с проведением ремонта.

Двенадцать участков МН Омск - Иркутск, Туймазы - Омск - Новосибирск (ТОН) -2, Усть-Балык - Омск были продиагностированы с применением современных внутритрубных инспекционных приборов - дефектоскопа магнитного комбинированного (ДМК) и дефектоскопа ультразвукового (ДКП). В обоих приборах используются магнитная и ультразвуковая секции, что позволяет получить наиболее полную информацию о техническом состоянии магистральных трубопроводов.

Также специалисты провели внутритрубную диагностику (ВТД) 15,3 км резервных ниток подводных переходов МН через реки Золотой Китат, Чулым, Ишим, Иртыш и Обь. Самым длинным по протяженности стал переход через реку Обь, его длина составила 4,7 км.

Кроме того, в период с января по июнь было осуществлено полное обследование коррозионного состояния 398 км линейной части МН Анжеро-Судженск - Красноярск. Главная задача - определение состояния защищенности трубопровода от возникновения возможных коррозионных процессов, которые могут стать причиной нештатных ситуаций. Методом выносного электрода специалисты проверили отсутствие участков с ненормативным защитным потенциалом трубопровода, а также проконтролировали работоспособность оборудования ЭХЗ - установок катодной и дренажной защиты.

Также была произведена диагностика основного и вспомогательного оборудования перекачивающих станций Ишимского, Омского, Новосибирского, Красноярского районных нефтепроводных управлений (РНУ) АО "Транснефть - Западная Сибирь", в том числе фильтров-грязеуловителей Ачинской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС), маслосистемы Кемчугской нефтеперекачивающей станции (НПС), энергетического оборудования Ачинской, Рыбинской ЛПДС, Мариинской НПС, НПС Каштан.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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