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07.07.2020 17:45

"Россети Северный Кавказ" обеспечили энергией курортный район Ингушетии

Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" завершили техническое обслуживание высоковольтной линии электропередачи, питающей Джейрахский район республики.
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ" Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"

Воздушная линия 10 кВ "Эзминская ГЭС" протяженностью 52 километра - предмет особой заботы энергетиков. Помимо пяти крупных населенных пунктов, энергообъект обеспечивает электроснабжение пограничной службы, вышек сотовой связи и курортной зоны региона: всесезонный курорт "Армхи", альпинистский лагерь, детские лагеря "Аьрзи" и "Армхи", гостиничные комплексы.

"Джейрахский район - это громадные возможности для отдыха, оздоровления и духовного роста. И наличие природных ресурсов, конечно, важная, но не единственная составляющая успешности направления. Обязательное условие - надежное электроснабжение. Без труда энергетиков невозможно строительство рекреационных и социальных объектов, обеспечение безопасности и повышения качества сервиса, развитие бизнеса, привлечение инвестиций, - отметил директор филиала "Ингушэнерго" Адам Цечоев. - Для нашей республики развитие туризма особенно важно, поскольку отрасль способна выступить локомотивом социально-экономического развития территории. И мы в полной мере осознаем всю ответственность за "питание" курортной зоны - специалисты проводят осмотр линии практически ежемесячно".

Работают оперативно-выездные бригады Джейрахских районных электрических сетей в экстремальных условиях высокогорья - большая часть линии проходит на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря.  Чтобы добраться до энергообъекта, энергетики пешком преодолевают несколько километров по труднодоступной горно-лесистой местности, переходят вброд реки. При этом снаряжение и оборудование, которое несет на себе каждый специалист, весит от 10 до 30 килограммов.

Из-за отсутствия подъездных дорог использовать спецтехнику "горные" энергетики не могут - работают на высоте от 10 до 25 метров, используя альпинистское снаряжение. Но трудности никак не сказываются на выполнении важной задачи - обеспечении качественного и бесперебойного электроснабжения стратегической территории.

"Трудиться в горах очень непросто. Крутые повороты, обрывы, шквалистые ветры, затяжные снегопады, сели, камнепады - у нас не редкость. Ремонтные или восстановительные работы практически на каждом участке из класса "особо опасных" - любая ошибка может привести к необратимым последствиям, - говорит глава администрации Джейрахского района Ингушетии Ахмед Льянов. - Не зря говорят: горы не терпят слабых. Сильное звено - энергетики "Россети Северный Кавказ" - давно и успешно это испытание прошли, став для нас надежными партнерами и друзьями".

Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Ставропольский край СКФО Чеченская Республика СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария

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