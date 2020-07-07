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07.07.2020 16:32

Шестеро учащихся СКФО победили во Всероссийской олимпиаде "Россетей"

Завершилась Всероссийская олимпиада школьников, которую третий год подряд проводит холдинг "Россети". Среди 59 победителей финального этапа со всей России - шестеро учащихся из регионов СКФО, достойно представивших на научном состязании компанию "Россети Северный Кавказ".
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ" Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"

Обладателями дипломов первой степени признаны Ева Оганезян и Николай Крехов из Ставропольского края. Дипломантами второй степени стали Костас Попандопуло из Северной Осетии, а также Аминат Чичилова и Владислав Лежебоков из Ставропольского края. Диплом третьей степени вручен Георгию Арсоеву из Северной Осетии.

Всем победителям от имени генерального директора компании "Россети Северный Кавказ" Виталия Иванова вручены памятные подарки - планшеты.

"Развитие энергетики знаний и инвестиции в интеллектуальное будущее отрасли - среди ключевых направлений социальной политики холдинга "Россети". Очевидные преимущества от участия в образовательных проектах "Россетей" видят и сами учащиеся. Это уникальная возможность проявить себя, испытать свои знания. Отрадно, что среди победителей финального этапа всероссийской олимпиады - немало достойных представителей и Северного Кавказа. Больше 10 процентов от общего числа победителей со всей России - наши ребята. Отрасль макрорегиона заинтересована в привлечении молодых активных специалистов. Мы будем рады, если кто-то из лидеров проекта свяжет своё будущее с профессией энергетика", - отметил исполняющий обязанности директора Департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО "Россети Северный Кавказ" Ислам Магомадов.

Основная цель важного образовательного проекта "Россетей" - выявление одаренных, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению школьников старших классов, планирующих связать свою профессиональную деятельность с электроэнергетической отраслью. Олимпиада позволяет выявить степень вовлеченности учащихся в разработку передовых инфраструктурных и технологических проектов, актуальных для электросетевого комплекса Российской Федерации.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Кабардино-Балкария СКФО Ингушетия СКФО Дагестан СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Северная Осетия

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