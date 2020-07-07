Российский флот взял под контроль корабли НАТО в Черном море

Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что в Черном море активизировали свою деятельность корабли НАТО.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями постоянной минно-тральной группой сил первоочередного задействования НАТО в составе плавучей базы снабжения "Алиакмон" ВМС Греции (флагман), тральщиков искателей мин "Тамбре" ВМС Испании, "Гаэта" ВМС Италии, зашедшей 7 июля 2020 года в акваторию Черного моря", - проинформировали корреспондента "РГ" в Минобороны России.

На языке флотоводцев такие походы дипломатично называются демонстрацией военно-морского флага. Эксперты по международной безопасности высказываются более откровенно: натовцы вновь пытаются оказать психологическое давление на нашу страну. А заодно провести радиоэлектронную разведку у российского побережья.

В какую сторону будут направлены радары натовских кораблей, догадаться несложно. Это - побережье Крыма. Раньше западные адмиралы хотя бы пытались закамуфлировать свой интерес к полуострову и граничащей с ним украинской территории участием в военно-морских маневрах. Теперь даже этого не делают. К примеру, когда в этих водах появляются американские корабли, в США их появление объясняют тем, что в Черноморье флот послан для "обеспечения мира и стабильности в регионе".

Такой лукавой формулировкой американцы прикрывались всякий раз, когда отправляли своих военных в различные мира - будь то Персидский залив, адриатическое побережье Югославии или Черное море. Там корабли США и НАТО появляются постоянно. Эсминец "Рэмэдж", флагман 6-го флота "Маунт Юнити", эсминец "Дональд Кук", фрегат "Тэйлор", ракетный крейсер "Велла Галф" - вот далеко не полный перечень боевых единиц военно-морских сил США, заходивших в Черное море все последние годы. "Усиление присутствия ВМС США в Европе позволяет нам работать с нашими союзниками и партнерами по повышению уровня готовности военно-морских сил, способных поддерживать безопасность в регионе", - заявляют американцы.

Чем эта самая поддержка нередко оканчивается, хорошо известно по событиям в бывшей Югославии. В 1999 году для наведения там "мира" натовцы, в том числе, направили в Адриатику три авианосца, шесть ударных подводных лодок, два крейсера, семь эсминцев, 13 фрегатов и четыре крупных десантных корабля. В ходе боевой операции только американцы выпустили по югославской территории 218 крылатых ракет морского базирования. А американский крейсер - "Гонсалес" массировано утюжил сербские города и села мощными "Томагавками".

Между прочим, эти ракеты имеются и на борту других кораблей. Не случайно командование 6-го флота США в характеристике своих кораблей отмечало, что они способны проводить учения с одним или несколькими участниками, обеспечивать поддержку операций НАТО и осуществлять развертывание в любой точке региона. Помимо крылатых "Томагавков", скажем, крейсера США оснащены противолодочными ракетами ASROC, а также противоракетами SM-3, боевой информационно-управляющей системой "Иджис" для их наведения, мощной ПВО, артиллерийским и торпедным вооружением.

Вряд ли натовцы отважатся применить вся эту мощь против кораблей нашего Черноморского флота. Прямого военного противостояния флотов, конечно, ждать не стоит. У черноморцев в Крыму давно создана надежная противоракетная оборона, да и флагман ЧФ ракетный крейсер "Москва" мгновенно отреагирует на любую провокацию натовцев. Этот корабль не случайно прозвали на Западе "убийцей авианосцев". 16 противокорабельных комплексов "Вулкан" способны пустить на дно не то что одиночный корабль, а целую группу кораблей.

Тем не менее, равнодушно смотреть на чужие флаги в Черном море в России, конечно, не станут. МИД РФ наверняка проверит, насколько присутствие там кораблей нечерноморских стран укладывается в конвенцию Монтре. Этот документ еще в 1936 году установил режим нахождения кораблей и судов в Черном море. Для военных кораблей нечерноморских держав предусмотрены существенные ограничения по классу и по тоннажу. Их общий тоннаж в Черном море не должен превышать 30 тысяч тонн, а срок их пребывания ограничен 21 сутками.

По конвенции Монтре, такие корабли должны покинуть Черноморье через три недели. Проследить за временем их пребывания в регионе - дело нелишнее. Чужие воды натовцы, как правило, покидать не спешат и для задержки используют любой повод.

Что же касается психологического давления, то и наши военные отлично владеют этим оружием. Достаточно вспомнить, как несколько лет назад экипаж российского самолета Су-24 крепко потрепал нервы команде американского эсминца "Дональд Кук". Российские летчики около полутора часов маневрировали вокруг корабля, порой снижаясь над бортом до 150 метров. В принципе, это нормальная практика, преследующая цель вскрыть систему корабельной ПВО. Американцы, понятное дело, назвали полет провокационным, о чем потом долго трубили в западных СМИ.