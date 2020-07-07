"Российская креативная неделя" соберет в Москве представителей регионов

В России впервые состоялся масштабный вебинар "Креативный четверг". Он прошел в восьми часовых поясах и продлился рекордные 24 часа. Организаторами мероприятия выступили - социальная платформа Фонда Росконгресс - Инносоциум, Агентство стратегических инициатив и ФГБУ "Роскультцентр", которые ведут активную совместную работу по стимулированию творческих практик в России. В контексте проектной деятельности рабочей группы АСИ по развитию креативных индустрий и поддержке проектов в сфере культурно-исторического наследия были организованы сессии и выступления лидеров отрасли.

"Универсальным решением для укрепления креативных индустрий в России является создание нормативной базы, регламентирующей поддержку государства и бизнеса, а также наличие успешных кейсов по построению креативных кластеров в регионах. Сегодня в событии участие приняли свыше 250 представителей креативных индустрий из 20 городов России и зарубежья. Залогом развития креативных индустрий в регионах может стать симбиоз региональной идентичности, а не дистрибуция глобальных шаблонов. Проблемы, вскрывшиеся вследствие пандемии COVID-19, требуют разработки предложений по мерам поддержки, моделям управления и развития экосистем креативных индустрий, которые были бы в равной степени эффективны для различных субъектов Российской Федерации, причем комплексных, а не локальных, на уровне отдельных проектов или регионов. Выводы по итогам дискуссий будут учтены во время подготовки нового масштабного события в сфере креативных индустрий - фестиваля Russian Creativity Week", - подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Во время прошедшей онлайн-встречи представители творческого сектора обсудили способы поддержки креативных индустрий в России, а также совместные шаги по созданию инфраструктуры в регионах. Состоялись сессии "Правовое обеспечение деятельности креативных индустрий и креативных кластеров: зачем что-то менять?" и "Креативные кластеры - место силы и инкубатор для развития творческих предпринимателей". Ярким событием стала лекция "Ключевые тренды российской анимации и ее продвижение на мировой рынок", которую прочитал основатель, генеральный продюсер Группы Компаний "Рики", президент Ассоциации анимационного кино России Илья Попов.

Трансляция пленарного заседания доступна на сайте Фонда Росконгресс, а также онлайн-митапа "Креативный четверг".

Главное событие Russian Creativity Week состоится в сентябре в Парке Горького в Москве. Фестиваль будет организован социальной платформой Фонда Росконгресс - Инносоциум, ФГБУ "Роскультцентр", "Российский книжный союз" при поддержке Фонда президентских грантов.