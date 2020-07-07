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07.07.2020,  
11:41
Текст:  Николай Грищенко

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

Фото: РИА Новости
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В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".

Расположенные на авиабазе Мюртед системы ПВО тестируют на истребителях американского производства F-16 Viper и F-4 Phantom II.

Как сообщает издание Fighter Jets World, самолеты замечены в непосредственной близости от Мюртед и радара для обнаружения скоростных аэродинамических низколетящих воздушных целей в условиях помех РЭБ.

"Испытания планируется проводить до 26 ноября", - уточняет издание.

Турецкие военные не раскрывают результаты испытаний.

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