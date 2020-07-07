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07.07.2020 14:07
Рубрика: Русское оружие

Турецкие F-16 могут атаковать авиабазу сил Хафтара в Ливии

Текст: Алексей Моисеев
В Турции не исключают возможности нанесения удара по авиабазе "Эль-Джуфра", которая в настоящее время является оплотом вооруженных сил Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.

Такие угрозы подкреплены появившимися в Сети видеокадрами учений, в ходе которых самолеты F-16 турецких ВВС отрабатывают дозаправку в воздухе от летающих танкеров KC-135.

Военный эксперт Юрий Лямин считает, что конфликт в Ливии продолжает развиваться по пути дальнейшей эскалации. После недавнего уничтожения зенитных ракетные комплексов Hawk на авиабазе "Эль-Ватыя", которая контролируется правительством национального согласия и турецкими военными, теперь ответных действий стоит опасаться уже Хафтару.

"Для атаки на Аль-Джуфру Турция может задействовать свой достаточно многочисленный флот истребителей F-16. Насколько известно, в общей сложности ВВС Турции получили с конца 1980-х гг. порядка 270 истребителей F-16C/D Block 30, 40, 50 и 50+.

Часть машин за это время было потеряно из-за аварий и по другим причинам, но в общем Турция сейчас оценочно может иметь порядка 250 боеспособных F-16.

Фото: Дмитрий Виноградов/ РИА Новости
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Такие самолеты способны применять различное управляемое вооружение "воздух-воздух" и "воздух-земля", включая управляемые бомбы и крылатые ракеты SOM производства Rocketsan.

Для того, чтобы обеспечить успешное проведение операции в Ливии, у ВВС Турции есть семь самолетов-заправщиков KC-135R и четыре новейших самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7T.

В этом году боевые группы самолетов, состоящие из F-16, KC-135 и E-7 уже проводили учения у берегов Ливии, отрабатывая взаимодействие с турецкими силами, размещенными сейчас у побережья и на территории Ливии", - рассказал Лямин.

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