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В этом году российский Comic Con пройдет онлайн

Новости
    07.07.2020, 14:25
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Если вы надеялись, что в этом году в России несмотря ни на что все-таки пройдет очередной Comic Con, то всё, можете надежду свою оставить. Потому что не пройдет. По крайней мере, в обычном формате.

Организаторы, взвесив все за и против, решили из заботы о здоровье участников перенести конвент на 2021 год. Выставка "ИгроМир", которая проходит, как правило, параллельно, также перенесена.

Но совсем лишать российских гиков радостей не стали - праздник таки состоится виртуально. 3 и 4 октября в соцсети VK будет вестись прямая трансляция. Покажут материалы из новых фильмов и игр, новые комиксы, подарки разыграют, а также определят самого нарядного косплеера.

То есть все, в общем, как оно всегда и бывает, но без прелестей живого общения и толп народа в душном помещении.

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