В этом году российский Comic Con пройдет онлайн

Если вы надеялись, что в этом году в России несмотря ни на что все-таки пройдет очередной Comic Con, то всё, можете надежду свою оставить. Потому что не пройдет. По крайней мере, в обычном формате.

Организаторы, взвесив все за и против, решили из заботы о здоровье участников перенести конвент на 2021 год. Выставка "ИгроМир", которая проходит, как правило, параллельно, также перенесена.

Но совсем лишать российских гиков радостей не стали - праздник таки состоится виртуально. 3 и 4 октября в соцсети VK будет вестись прямая трансляция. Покажут материалы из новых фильмов и игр, новые комиксы, подарки разыграют, а также определят самого нарядного косплеера.

То есть все, в общем, как оно всегда и бывает, но без прелестей живого общения и толп народа в душном помещении.