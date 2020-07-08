Постановление правительства Республики Алтай от 6 июля 2020 года № 230 "О дополнительных мерах, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года № 715 "Об утверждении перечня социально-значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих" Правительство Республики Алтай постановляет:

1. Установить выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в следующих размерах:

a) среднему медицинскому персоналу отделения организации медицинской помощи обучающимся бюджетного учреждения здравоохранения Республики Алтай "Республиканская больница", работающему в казенном общеобразовательном учреждении Республики Алтай "Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, им. Г.К. Жукова" с 14-дневным режимом работы - 20 000 рублей за работу в течение одной рабочей смены (14 календарных дней);

б) медицинскому персоналу бюджетного учреждения здравоохранения Республики Алтай "Центр по профилактике и борьбе со СПИД", привлеченному к работе в специально приспосабливаемых учреждениях для изоляции и медицинского наблюдения за лицами, прибывшими с эпидемически неблагополучной территории по новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (обсерваторе), в зависимости от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Республике Алтай за 9 месяцев 2019 года, устанавливаемого в соответствии с федеральным законодательством (далее - СТД):

в) медицинскому и иному персоналу медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Алтай, перечень которых определяется Министерством здравоохранения Республики Алтай, осуществляющему меры по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в зависимости от СТД за период с 16 апреля по 30 апреля 2020 года:

2. Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку устанавливаются за фактически отработанное время из расчета месячной нормы рабочих часов на одну занятую ставку, но не выше размеров, установленных подпунктами "а" - "в" пункта 1 настоящего Постановления.

3. Перечень должностей медицинского персонала, указанного в подпунктах "а" и "б" пункта 1 настоящего Постановления, утверждается локальным нормативным актом соответствующей медицинской организации, подведомственной Министерству здравоохранения Республики Алтай, согласованным с Министерством здравоохранения Республики Алтай.

4. Перечень должностей медицинского и иного персонала, указанного в подпункте "в" пункта 1 настоящего Постановления, утверждается Министерством здравоохранения Республики Алтай.

5. На выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку начисляется районный коэффициент, коэффициент за работу в безводных местностях, коэффициент за работу в высокогорных районах и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением:

подпункта "а" пункта 1 настоящего Постановления, действие которого распространяется на правоотношения, возникшие с 24 апреля 2020 года, до 31 августа 2020 года;

подпункта "б" пункта 1 настоящего Постановления, действие которого распространяется на правоотношения, возникшие с 7 июня 2020 года, до 31 августа 2020 года;

подпункта "в" пункта 1 настоящего Постановления, действие которого распространяется на правоотношения, возникшие с 16 апреля, до 30 апреля 2020 года.

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией