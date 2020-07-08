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08.07.2020 20:01
Рубрика: Общество

Благородство синего

Российская газета - Спецвыпуск № 149(8203)
Две модели с синими циферблатами пополнили коллекцию Blancpain Villeret.
Ultraplate (ультратонкие автоматические часы, слева) и Quantieme Complet (полный календарь, справа) от Blancpain. Ultraplate (ультратонкие автоматические часы, слева) и Quantieme Complet (полный календарь, справа) от Blancpain.
Ultraplate (ультратонкие автоматические часы, слева) и Quantieme Complet (полный календарь, справа) от Blancpain.

Это Ultraplate (ультратонкие автоматические часы, слева) и Quantieme Complet (полный календарь, справа). Темно-синие циферблаты впервые сочетаются с корпусами из красного золота, диаметр которых 40 мм. Глубина синего, символа благородства и элегантности, подчеркнута отделкой циферблата "солнечные лучи". Часы посажены на синий ремешок из кожи аллигатора, но могут быть и на золотом браслете "миланского плетения".

Фото: Blancpain
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Коллекция Villeret, названная в честь деревни, где в 1735 году была основана компания Blancpain, отличается классической чистотой линий и утонченностью механизмов. Элегантный трехстрелочник Ultraplate дополнен окошком даты. Запас хода - 4 дня. Циферблат Quantieme Complet, модели с полным календарем, оснащен окошками дня недели и месяца, указателем даты со змеевидной стрелкой и индикатором фаз Луны. Механизм с автоподзаводом оснащен системой безопасности, которая защищает от любого ненадлежащего использования функций. Запатентованные корректоры позволяют регулировать всю информацию одним нажатием пальца и избавляют от необходимости традиционной кнопки-пушера.

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