Репертуар креативных часов дома Cartier пополнила коллекция Maillon de Cartier, представленная на выставке Watches & Wonders весной этого года.

Часы становятся современным ювелирным украшением, акцентируя наше внимание на браслете (фр. maillon - "звено"). Рискованные, казалось бы, игры с объемами и поворот звеньев на 32 градуса неожиданно приводят к элегантному эстетическому результату. Кроме того, изящно решены две технические задачи: обеспечение гибкости браслета и его интеграция с корпусом. Коллекция вдохновлена "необуржуазным" французским шиком, который никогда не выходит из моды.