Часы A. Lange & Söhne с индикацией поясного времени получили новый мануфактурный калибр.

Представленная в июне последняя версия модели Lange 1 Time Zone позволяет легко считывать время суток в двух часовых поясах по круговым индикаторам "день/ночь", а для определения летнего времени изобретен особый указатель: маленькое окошко в золотом треугольном маркере на "5 часах".

В отличие от моделей с функцией мирового времени часы Lange 1 Time Zone позволяют определить время в домашнем и во втором часовом поясе с первого взгляда: на диске большего размера - домашнее время, стрелки на меньшем циферблате настраиваются поворотом кольца городов. Индикаторы дня и ночи - в центре циферблатов: ночь обозначается синей дугой.

Часы предлагаются в трех вариантах: белое золото и черный циферблат, розовое золото и посеребренный циферблат, а также лимитированная серия из 100 экземпляров в желтом золоте с циферблатом оттенка "шампань" (на фото).