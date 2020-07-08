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Рубрика: Общество

Сапфировая радуга

Российская газета - Спецвыпуск № 149(8203)
Две новые автоматические модели коллекции Chopard Imperiale украшены изумительными разноцветными сапфирами.
Chopard Imperiale. Chopard Imperiale.
Chopard Imperiale.

Их расположение по безелю напоминает радугу. Тщательно отобранные драгоценные камни багетной огранки скрупулезно подогнаны по размеру и цвету для создания эффекта "деграде". Обе модели Chopard Imperiale Joaillerie Rainbow диаметром 36 мм выполнены из розового золота. Их циферблаты отличаются цветом перламутра: у одной он белый, у другой - черный таитянский. Своими нежными оттенками они напоминают облака после дождя. Ремешки подобраны в тон циферблату.

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