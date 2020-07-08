Две новые автоматические модели коллекции Chopard Imperiale украшены изумительными разноцветными сапфирами.

Их расположение по безелю напоминает радугу. Тщательно отобранные драгоценные камни багетной огранки скрупулезно подогнаны по размеру и цвету для создания эффекта "деграде". Обе модели Chopard Imperiale Joaillerie Rainbow диаметром 36 мм выполнены из розового золота. Их циферблаты отличаются цветом перламутра: у одной он белый, у другой - черный таитянский. Своими нежными оттенками они напоминают облака после дождя. Ремешки подобраны в тон циферблату.