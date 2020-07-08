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08.07.2020 20:04
Рубрика: Общество

Сокровища морских глубин

Российская газета - Спецвыпуск № 149(8203)
Дом Breguet предлагает захватывающую интерпретацию красоты морей и представляет новую ювелирную модель Marine Haute Joaillerie 9509 Poseidonia в четырех драгоценных версиях.

Одна из природных загадок Средиземного моря - незаменимое для подводной экосистемы растение posidonia oceanica. Изображение этой "морской травы" в виде изящной инкрустации из драгоценных камней багетной огранки нанесено на перламутровый циферблат новых часов. Такая "арабеска" прекрасно гармонирует с игрой перламутра: темного таитянского в версии с бриллиантами и светлого в версиях с рубинами, сапфирами и изумрудами.

Техника маркетри с использованием таитянского перламутра требует особого мастерства и точности исполнения. Мастера Breguet сочетают ее с "невидимой" бриллиантовой закрепкой, и на фоне сияния бриллиантов белое золото в отделке циферблата становится незаметным. Каждый элемент из перламутра, уникальный по рисунку, подбирается мастером отдельно - для создания иллюзии тонкой игры лучей солнца на морской глади. Рисунок циферблата продолжается на золотых деталях крепления ремешка. Безель, корпусное кольцо, ушки и застежка также инкрустированы драгоценными камнями.

Фото: Breguet
Синяя эмаль grand feu в новой мужской модели Breguet

Часовая и минутная стрелки с "яблоками Бреге" выполнены из золота. Наконечник секундной стрелки стилизован под морской сигнальный флаг, соответствующий букве "B" - знаковому элементу коллекции Marine. Заводную головку венчает бриллиант-бриолет в оправе из шести бриллиантов. Защитные выступы по обе стороны заводной головки тоже инкрустированы бриллиантами.

Помимо часов с бриллиантами и таитянским перламутром, Breguet предлагает три другие модели - "зеленую" с инкрустацией изумрудами, "синюю" с сапфирами и "красную" с рубинами. Узор на циферблате каждой из них составлен из 85 различных драгоценных камней с преобладанием основного для модели оттенка. Каждый камень был подобран по цвету с последующей огранкой и "невидимой" закрепкой. В результате многомесячной кропотливой работы любые ювелирные часы Marine Haute Joaillerie неповторимы по сочетанию оттенков.

В сердце модели - сверхтонкий мануфактурный механический калибр с автоподзаводом, мосты которого декорированы гильоше, напоминающим корабельную палубу. Кромка ротора из белого золота украшена окантовкой из бриллиантов, блеск которых дополнен переливами перламутровой пластины. Все это можно увидеть через заднюю крышку из сапфирового стекла. На ободке корпуса из белого золота диаметром 35,8 мм выгравирована надпись Horloger de la Marine.

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