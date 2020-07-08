Компания IWC Schaffhausen добавила новые эффектные модели в коллекцию Portugieser, возникшую как дань уважения точности морских навигационных приборов.

Одна из самых впечатляющих новинок - Portugieser Yacht Club Moon & Tide, первые часы, оснащенные мануфактурным калибром IWC с календарем приливов и отливов.

Двойной указатель фазы Луны (в верхней части циферблата) дополнен индикацией низких и высоких приливов (в нижней части): он указывает ожидаемое время следующего прилива и сообщает информацию о его интенсивности. Например, для полнолуния и новолуния характерны высокие и чрезвычайно полноводные приливы.

Модуль двойного указателя фазы Луны и календаря приливов/отливов работает в составе мануфактурного калибра IWC 82835, который можно рассмотреть через прозрачную заднюю крышку. Часы помещены в корпус из розового золота диаметром 44,6 мм.