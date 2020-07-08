Ювелирные часы Kaleidoscope от Harry Winston впервые появились в 2019 году.

В этом году серия пополнилась шестью новыми моделями Premier и двумя моделями Premier Precious. Яркие симметричные композиции из драгоценных камней напоминают узоры калейдоскопа. При этом часы снабжены серьезными швейцарскими автоматическими механизмами с запасом хода 72 часа. Модели Premier Precious Kaleidoscope лимитированы выпуском всего по 5 экземпляров: в белом золоте с циферблатом синих тонов (из перламутра, бирюзы и малахита) и в розовом золоте с драгоценным циферблатом теплых оттенков.