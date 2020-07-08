Швейцарская компания Hublot, имеющая собственную мануфактуру и разрабатывающая сложные часовые механизмы, выпустила модель Big Bang e - свои вторые смарт-часы (первые были приурочены к чемпионату мира по футболу 2018 года).

Причина проста, хоть и парадоксальна: Hublot всегда отличалась чуткостью к новым идеям не только в часовом мире. Она сделала принцип Art of Fusion модным, а свои модели - узнаваемыми и желанными. И поводом для новых часов стал ее собственный имидж.

В Hublot позаботились о впечатляющем дизайне для передовой электронной "начинки" - от идеи до выбора материалов корпуса. Часы Big Bang e не только унаследовали все узнаваемые "коды" самой известной модели марки Big Bang, они еще весьма убедительны в эстетическом смысле. Этот дизайн рассчитан, в отличие от многих электронных гаджетов, не только на молодежь, но прежде всего на людей, хорошо разбирающихся в часах вообще и в часах Hublot в частности. А идея художественных циферблатов от Марка Ферреро в стиле комиксов, которые сменяют друг друга в течение суток, впечатлит аудиторию, искушенную в современном искусстве.

Новые Hublot Big Bang e заинтересуют тех, кому близок сам дух марки - креативной, ироничной, работающей с "сочетанием несочетаемого". "Электронные часы были созданы в Швейцарии с использованием кварца в 1970-х годах. Пятьдесят лет спустя мы продолжаем идти в этом инновационном направлении и представляем вторые смарт-часы. Они привлекают внимание высочайшим уровнем технологической изобретательности в сочетании с эстетическими ценностями, техническими характеристиками и мастерством, которые обеспечили репутацию коллекции Big Bang", - заявил глава Hublot Рикардо Гвадалупе.

Hublot Big Bang e, вторые смарт-часы марки, версия в титановом корпусе. Аналоговая индикация в стиле "хронограф" и цифровая индикация.

Итак, каковы же эти часы? Корпус диаметром 42 мм выполнен из черной керамики или титана в виде сэндвич-конструкции (она была придумана Hublot для модели Big Bang, запущенной в 2005 году). Дизайн винтов и кнопок, устойчивое к царапинам сапфировое стекло, каучуковый ремешок и запатентованная система легкой смены ремешков One Click - все эти детали соответствуют линии Big Bang.

При создании этой модели мастера Hublot перенесли весь свой опыт работы с традиционными часами в цифровую сферу, разработав новые функциональные возможности.

Как и ожидается от марки такого уровня, здесь множество передовых функций, которые позволяют процессор Qualcomm Snapdragon Wear 3100 и операционная система Wear OS: владелец может общаться голосом с Google Assistant (есть встроенный микрофон), звонить, используя список контактов в своем телефоне (номер наберет Google Assistant), получать сообщения касанием пальца (о них даст знать вибросигнал), делать бесконтактные платежи при помощи Google Pay и многое другое. Но главное - то, каким образом это все оформлено и преподнесено: к этим часам безоговорочно применимо выражение "иконический дизайн".

Вечный календарь и фазы Луны

Необычна цифровая интерпретация этого усложнения, которым традиционно снабжаются серьезные механические часы. Однако все признаки "вечника" (то есть календаря, способного работать без корректировки целый век - сто лет) налицо. Дополнительно присутствует даже реалистичное изображение Луны.

Вечный календарь с цифровым дисплеем и реалистичным изображением Луны, модель в корпусе из черной керамики.

Показания циферблата таковы: 7 августа 2020 года, 10:10:25, 18-й лунный день (это середина лунного цикла, поэтому естественный спутник Земли хорошо освещен), запас элемента питания часов составляет 75%.

Признаки смарт-часов - высокоточный сенсорный экран AMOLED и вращающаяся заводная головка (идентичная механической версии Big Bang) с встроенной кнопкой, которая используется для управления смарт-функциями.

В стиле комиксов

Каждый владелец сможет украсить свои часы циферблатами, разработанными посланниками и друзьями бренда. Первой станет серия из восьми циферблатов от художника Марка Ферреро. Они будут сменять друг друга в течение суток. Восемь различных произведений будут последовательно отображаться в течение 24 часов, то есть каждые три часа циферблат меняет цвет, а каждый час отмечается пятисекундной анимацией. Идея таких циферблатов в стиле комиксов рассчитана на тех, кто искушен не только в часах, но и в современном искусстве.

Мировое время в наглядном изображении

Помимо аналоговой индикации времени и интерпретации вечного календаря модель оснащена версией функции GMT (мирового времени) с изображением Земли в реалистичной манере. На циферблате отображаются две часовые зоны: домашняя и выбранная по желанию владельца (она указана на красном фоне).

Hublot Big Bang e, Black Ceramic и Titanium.

Кроме того, в модели есть акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, оптического слежения для вращающейся коронки и многое другое. Несмотря на встроенные технологии, Hublot гарантирует водонепроницаемость часов до 30 метров. Это не значит, что в них можно нырять, но если попасть под дождь или случайно облить их водой, часам ничего не грозит.

Стоимость Hublot Big Bang e - от 4900 (в версии из титана) до 5500 евро (в версии из черной керамики). Нельзя назвать ее обычной для смарт-часов, но это и далеко не массовый продукт. В то же время Hublot Big Bang e стоят меньше, чем самые доступные из механических часов марки. Впервые в практике Hublot эта модель будет продаваться онлайн на сайте компании. Затем ее можно будет приобрести в фирменных бутиках.