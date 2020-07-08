Мануфактура Jaeger-LeCoulre переосмыслила свою коллекцию Master Control.

Дизайн этих часов вдохновлен стилем 1950-х, но сама линия появилась в 1992 году. Название она получила, пройдя серию тестов 1000 Hours Control. В этом году, помимо часов с самыми знаковыми усложнениями дома, в нее включены две модели Memovox с модулем звукового сигнала. Креативный директор Jaeger-LeCoultre Лионель Фавр рассказал о причинах новых интерпретаций известных коллекций.

Когда вы пришли в Jaeger-LeCoultre, вы начали с создания спортивных часов Polaris. А какая коллекция, на ваш взгляд, наиболее точно отражает суть марки?

Лионель Фавр: Я обращаюсь к истории бренда.

Лионель Фавр: Строго говоря, я не создавал Polaris - эти часы существуют уже 51 год. Однако первым проектом в Jaeger-LeCoultre, над которым работала моя команда, действительно стал Polaris. Наша миссия состояла в том, чтобы создать элегантный спортивный сегмент, и мы решили разработать полноценную коллекцию, основанную на графических элементах Polaris 1968 года. Довольно часто в своей работе я обращаюсь к истории бренда, пытаюсь заново открыть для себя все тонкости той или иной модели. Теперь мы работаем над будущим часов Reverso. Я попал под их чары. Они действительно отражают дух марки и представляют собой широкое поле для работы с высокими усложнениями и для редких художественных техник. Reverso выдержали испытание временем, не потеряв ни капли своей силы. Это великолепные часы с элегантным вневременным дизайном, с чистыми и строгими линиями.

Это, пожалуй, самые знаменитые часы мануфактуры, но в последнее время они не часто обновляются. Уже все придумано?

Лионель Фавр: Это коллекция с огромным потенциалом, и на нее у нас большие планы. Reverso сочетают в себе исключительную историю и столь же исключительную функцию "переворачивающегося корпуса". У нас в работе проекты, начиная от анимации циферблата до high complications и редких ручных ремесел.

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Похоже, главной в этом году стала обновленная коллекция Master Control. Почему ставка сделана именно на нее?

Лионель Фавр: Master Control, запущенный в 1992 году, был вдохновлен легендарными часами, созданными Jaeger-LeCoultre в 50-60-е, и представляет собой коллекцию с полезными функциями и высокотехнологичными калибрами. Мы решили сохранить ее винтажный дух, но приблизить к нашему времени путем серьезного улучшения механизмов и переосмысления дизайна. Мы старались сделать его более легким и современным. Было введено новое сочетание усложнений - например, в модели Calendar Chronograph. Переработан корпус - обратите внимание на интегрированные ушки. Мы также обновили внешний вид моделей за счет ремешков Novonappa из телячьей кожи коньячного цвета. Новые часы Master Control представляют собой тонкий баланс между техническим мастерством и элегантным дизайном.

Нам нравится простота дизайна этой коллекции в сочетании с изысканностью высокого часового искусства. Но редизайн любых исторических моделей сопряжен с риском, ведь мы должны понять, как часы, ставшие "культовыми", могут выглядеть сегодня, сохранив непрерывность своего развития.

В этом году из-за онлайн-формата выставки журналистам не удалось потрогать ни одни часы, а между тем тактильность важна для их полноценного восприятия. Что вы можете сказать о физических ощущениях от новинок?

Лионель Фавр: Чувство материала действительно очень важно. Боковые поверхности новых часов Master Control получили сатинированную обработку, они стали более теплыми, бархатистыми в отличие от гладко полированных. Отделка циферблата реагирует на интенсивность освещения, создавая эффект наложения тона, который трудно заметить на фотографии, но все это придает часам более дорогой вид.