Постановление правительства Кировской области от 7 июля 2020 года № 356-П "О внесении изменения в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", во исполнение пункта 2-1 Указа Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности", с учетом предложений главного государственного санитарного врача по Кировской области Правительство Кировской области постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области", изложив текст постановления в следующей редакции:

"В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.08.2005 № 529 "Об организации и контроле за введением и отменой ограничительных мероприятий (карантина) по предписанию территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор", пунктом 19 протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 23.03.2020 № 12, на основании предписания главного государственного санитарного врача по Кировской области в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Кировской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, Правительство Кировской области постановляет:

1. Ввести на территории Кировской области следующие ограничительные мероприятия (карантин):

1.1. Приостановить до 15.07.2020 включительно деятельность салонов красоты, парикмахерских, косметических, массажных салонов, спа-салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров. Данное ограничение не распространяется на:

предоставление парикмахерских услуг (мытье волос, подравнивание и стрижка, укладка, окрашивание, мелирование, завивка, выпрямление волос и подобные работы, выполняемые для мужчин, женщин и детей), услуг педикюра, маникюра в салонах красоты, парикмахерских, косметических салонах, спа-салонах при условии осуществления приема посетителей только по предварительной записи и соблюдения требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.8, 1.11 настоящего постановления;

предоставление фитнес-центрами гражданам услуг по физической подготовке и физическому развитию в форме проведения групповых и (или) совместных занятий (тренировок) на открытом воздухе, а также индивидуальных тренировок в помещениях фитнес-центров при одновременном соблюдении следующих условий:

при соблюдении рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах), утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 04.06.2020 № МР 3.1/2.1.0192-20, и требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.8, 1.11 настоящего постановления, при непредоставлении посетителям дополнительных услуг, за исключением услуг раздевалок и душевых.

1.2. Приостановить до отмены режима повышенной готовности, введенного Указом Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности":

1.2.1. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, предусматривающих очное присутствие граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан. Данное ограничение не распространяется на:

мероприятия, осуществляемые в рамках проводимого в Российской Федерации Года памяти и славы и предусмотренные планом мероприятий Года памяти и славы в Кировской области, утвержденным региональной дирекцией по координации проведения в 2020 году мероприятий Года памяти и славы на территории Кировской области, при условии обеспечения соблюдения возможности социального дистанцирования;

мероприятия, предусмотренные планом организационных мероприятий по проведению праздничных мероприятий, посвященных старту сбора подписей за присвоение городу Кирову почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" в 2021 году, при условии обеспечения соблюдения возможности социального дистанцирования;

предоставление услуг музеев и библиотек, предусматривающих очное присутствие граждан, при одновременном соблюдении следующих условий:

при осуществлении приема посетителей (пользователей) только по предварительной записи, при обеспечении соблюдения дистанции между посетителями (пользователями) в помещениях (залах) музеев и библиотек не менее 5 метров, при обеспечении непревышения предельного количества посетителей (пользователей), которые могут одновременно находиться в помещениях (залах) музеев и библиотек (исходя из расчета 1 посетитель на 25 кв. метров), при соблюдении требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.8, 1.11 настоящего постановления, а также при использовании работниками и посетителями музеев средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов), работниками и пользователями библиотек средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) и средств индивидуальной защиты рук (перчаток).

1.2.2. Деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и развлекательных центров для взрослых и детей, иных развлекательных и досуговых заведений, предоставляющих услуги по организации активного отдыха и развлечений, проведению культурно-массовых и зрелищных мероприятий.

1.2.3. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в подпункте 1.2.2 настоящего постановления.

1.2.4. Деятельность предприятий (объектов) общественного питания по оказанию услуг общественного питания, включая услуги по организации досуга и (или) развлечений, расположенных в торговых, торгово-развлекательных комплексах (центрах), моллах, на рынках, в кинотеатрах (кинозалах), на спортивных объектах, в детских игровых комнатах, развлекательных центрах для взрослых и детей, иных развлекательных и досуговых заведениях, предоставляющих услуги по организации активного отдыха и развлечений, проведению культурно-массовых и зрелищных мероприятий, а также расположенных на территориях города Вятские Поляны, Вятскополянского района, Малмыжского района, Уржумского района, Яранского района иных предприятий (объектов) общественного питания. Данное ограничение не распространяется на:

предприятия (объекты) общественного питания в части оказания услуг по изготовлению продукции общественного питания, реализации указанной продукции и покупных товаров навынос и (или) с условием доставки заказов покупателям;

расположенные на территориях Уржумского района, Яранского района уличные сезонные (летние) кафе, а также уличные веранды и террасы иных стационарных объектов общественного питания;

столовые, буфеты, кафе и иные предприятия (объекты) общественного питания, обеспечивающие питание работников организаций (индивидуальных предпринимателей), деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, и расположенные на территориях указанных организаций (индивидуальных предпринимателей).

1.2.5. Деятельность объектов розничной торговли, в том числе торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), моллов, рынков. Данное ограничение не распространяется на:

торговые центры (комплексы), имеющие отдельный наружный (уличный) вход и общую (суммарную) площадь всех торговых залов до 800 кв. метров, при условии полного приостановления деятельности расположенных в указанных торговых центрах (комплексах) массажных салонов, соляриев, бань, саун, а также соблюдения ограничений, предусмотренных подпунктами 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4 настоящего постановления;

торговые центры (комплексы), все торговые предприятия в которых специализируются на реализации строительных материалов, строительной техники, строительного инвентаря, мебели, при условии полного приостановления деятельности расположенных в указанных торговых центрах (комплексах) массажных салонов, соляриев, бань, саун, а также соблюдения ограничений, предусмотренных подпунктами 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4 настоящего постановления;

находящиеся в торговых, торгово-развлекательных комплексах (центрах), моллах, на рынках аптеки, аптечные пункты, объекты розничной торговли, реализующие продовольственные товары, а также объекты розничной торговли, реализующие непродовольственные товары, в том числе с условием доставки, с площадью торгового зала до 800 кв. метров;

объекты розничной торговли, реализующие непродовольственные товары, имеющие отдельный наружный (уличный) вход и площадь торгового зала до 800 кв. метров;

автозаправочные станции;

ярмарки, организованные на открытом воздухе;

объекты розничной торговли, реализующие продовольственные товары;

объекты розничной торговли, реализующие непродовольственные товары дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также без посещения покупателями торгового зала с учетом обеспечения соблюдения возможности социального дистанцирования;

объекты розничной торговли, специализирующиеся на реализации строительных материалов, строительной техники и строительного инвентаря;

объекты розничной торговли, специализирующиеся на реализации садово-огородной техники, запасных частей к ней, садово-огородного инвентаря, семян, саженцев, рассады, удобрений для растений;

объекты розничной торговли, специализирующиеся на реализации исключительно мебели;

объекты розничной торговли, специализирующиеся на реализации исключительно автотранспортных средств (автосалоны).

1.3. Организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых не приостановлена в соответствии с подпунктами 1.1 и 1.2 настоящего постановления, осуществляющие торговлю, а также оказание услуг, связанных с очным присутствием граждан (потребителей), обязаны при осуществлении указанной деятельности:

неукоснительно исполнять требования Порядка соблюдения режима санитарно-эпидемиологической безопасности на предприятиях реального сектора экономики, утвержденного распоряжением министерства здравоохранения Кировской области и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области от 06.04.2020 № 200/040-ОД, действующих санитарно-эпидемиологических правил, а также рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в соответствующих сферах;

обеспечивать соблюдение посетителями, а также работниками указанных организаций (индивидуальных предпринимателей) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки

и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

обеспечивать непревышение предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале (исходя из расчета 1 человек на 4 кв. метра). Данное требование не распространяется на объекты розничной торговли, реализующие продовольственные товары.

1.4. Организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых не приостановлена в соответствии с подпунктом 1.2.4 настоящего постановления, оказывающие услуги общественного питания, обязаны:

неукоснительно выполнять рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденные руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 30.05.2020 № МР 3.1/2.3.6.0190-20;

не допускать обслуживания посетителей в формах обслуживания "банкет", "фуршет", "шведский стол".

1.5. Запретить до отмены режима повышенной готовности, введенного Указом Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности":

1.5.1. Курение кальянов, трубок в организациях, оказывающих услуги для организации процесса курения кальянов, трубок, а также в ресторанах, барах, кафе и на иных предприятиях (объектах) общественного питания, а также в организациях, оказывающих услуги досуга и (или) развлечений.

1.5.2. Нахождение лиц, не достигших возраста 16 лет, на территории, в зданиях (помещениях) торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов) без сопровождения родителей или иных законных представителей.

1.6. Приостановить до 15.07.2020 включительно посещение:

1.6.1. Обучающимися образовательных организаций с обеспечением реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Данное ограничение не распространяется на:

детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, при условии выполнения образовательными организациями, реализующими образовательные программы дошкольного образования, рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 согласно письму Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24;

обучающихся, проходящих учебную практику (вождение) по индивидуальным учебным планам в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования либо основных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, при условии соблюдения санитарного режима;

обучающихся, проходящих государственную итоговую аттестацию в виде демонстрационного экзамена по профессиям и специальностям среднего профессионального образования (далее - демонстрационный экзамен), в дни проведения демонстрационного экзамена;

обучающихся, проходящих государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), в дни проведения ЕГЭ;

обучающихся, проходящих обучение по образовательным программам профессионального обучения, дополнительного образования и по дополнительным профессиональным образовательным программам по индивидуальным планам, при условии соблюдения санитарного режима.

Обучение в рамках реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования, проводимое с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, осуществляется до завершения учебного года.

1.6.2. Лицами, занимающимися в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (далее - спортивная организация), спортивных организаций с обеспечением реализации программ спортивной подготовки с применением форм электронного обучения и дистанционных технологий. Данное ограничение не распространяется на проведение индивидуальных тренировок с тренером членов спортивных сборных команд Российской Федерации, членов сборных команд Кировской области, профессиональных команд, лиц, занимающихся на этапах высшего спортивного мастерства, совершенствования спортивного мастерства и спортивной специализации (далее - спортсмены), при одновременном соблюдении следующих условий:

при обязательном проведении бесконтактного контроля температуры тела спортсменов при входе на территорию, в здание (помещение) спортивной организации и недопуске лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания;

при обеспечении соблюдения дистанции между занимающимися в помещении для тренировок не менее 5 метров;

при обеспечении непревышения предельного количества занимающихся, которые могут одновременно находиться в помещении для тренировок (исходя из расчета 1 занимающийся на 25 кв. метров);

при непредоставлении спортсменам дополнительных услуг, за исключением услуг раздевалок и душевых;

при соблюдении требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.8, 1.11 настоящего постановления, а также при использовании работниками спортивных организаций средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов).

1.7. До отмены режима повышенной готовности, введенного Указом Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности", гражданам, проживающим (находящимся) на территории Кировской области:

соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах, транспорте общего пользования, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) (далее - масочный режим):

на остановках общественного транспорта, при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси, при посещении объектов торговли, в том числе аптек, при посещении медицинских организаций, при нахождении на территориях любых организаций (индивидуальных предпринимателей), деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением.

1.8. Органам государственной власти, органам местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, организациям и индивидуальным предпринимателям, а также иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечивать соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

1.9. Лицам, прибывшим с территорий иностранных государств:

1.9.1. Незамедлительно сообщать о своем возвращении, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на горячую линию по телефону: 8-800-100-43-03.

1.9.2. При появлении первых симптомов респираторного заболевания незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

1.9.3. Соблюдать требования, установленные постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, иных санитарных врачей, принятыми ими в пределах их компетенции, о нахождении в режиме изоляции в домашних условиях (нахождении в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) (далее - изоляция на дому).

1.9.4. Обеспечить самоизоляцию на дому сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.

1.10. Гражданам, совместно проживающим в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в подпункте 1.9 настоящего постановления, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции на дому, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в подпункте 1.9.4 настоящего постановления, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

1.11. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Кировской области:

1.11.1. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения условий изоляции на дому.

1.11.2. Обеспечивать соблюдение требований Порядка соблюдения режима санитарно-эпидемиологической безопасности на предприятиях реального сектора экономики, утвержденного распоряжением министерства здравоохранения Кировской области и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области от 06.04.2020 № 200/040-ОД.

1.11.3. Соблюдать требования, установленные постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, иных санитарных врачей, принятыми ими в пределах их компетенции, а также исполнять рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

1.11.4. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечивать проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

1.11.5. Не допускать на рабочее место, территорию организации и (или) место выполнения работ (оказания услуг) работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) из числа граждан:

вернувшихся на территорию Российской Федерации, в период ранее 14 календарных дней со дня их возвращения;

совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в подпункте 1.9 настоящего постановления, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции на дому;

в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции на дому.

1.11.6. Обеспечивать обучающихся, проходящих в организации (у индивидуального предпринимателя) производственную практику в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования и высшего образования, при прохождении производственной практики запасом одноразовых масок, а также дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих средств, перчаток.

1.11.7. Перевести граждан, указанных в пункте 4 настоящего постановления, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

1.11.8. Незамедлительно сообщать о работниках, вернувшихся на территорию Кировской области после окончания периода вахты или служебной командировки, в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области и на горячую линию по телефону: 8-800-100-43-03.

1.12. Организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых не приостановлена в соответствии с подпунктами 1.1 и 1.2 настоящего постановления, обязаны обеспечивать при входе на территорию, в здание, сооружение (помещение в них), где осуществляется деятельность соответствующей организации (индивидуального предпринимателя), контроль соблюдения работниками (исполнителями по гражданско-правовым договорам) и посетителями масочного режима, а также наличие мест обработки рук кожными антисептиками (готовыми к применению растворами, концентратами, дезинфицирующими салфетками, пропитанными кожным антисептиком, аэрозолями (в беспропеллентных аэрозольных упаковках), гелями, кремами антисептическими) либо наличие одноразовых перчаток.

2. Установить, что действие ограничительных мероприятий, предусматривающих приостановление деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей), не распространяется на иную деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, не указанную в подпунктах 1.1 и 1.2 настоящего постановления.

3. Рекомендовать гражданам, проживающим (находящимся) на территории Кировской области:

3.1. Использовать средства индивидуальной защиты рук (перчатки):

на остановках общественного транспорта;

при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси;

при посещении объектов торговли, в том числе аптек;

при посещении медицинских организаций;

при нахождении на территории любых организаций (индивидуальных предпринимателей), деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением.

3.2. Исполнять рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для населения по профилактическим мероприятиям по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

4. Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении, до отмены режима повышенной готовности, введенного Указом Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности", соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания), в том числе в жилых и садовых домах, расположенных на садовых, огородных участках.

5. Рекомендовать гражданам, прибывшим в Кировскую область из иных субъектов Российской Федерации, в том числе после окончания периода вахты или служебной командировки, при появлении в течение 14 календарных дней со дня прибытия первых симптомов респираторного заболевания незамедлительно:

обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

сообщать об обращении за медицинской помощью в связи с появлением симптомов респираторного заболевания, а также контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на горячую линию по телефону: 8-800-100-43-03.

6. Рекомендовать руководителям загородных стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления осуществлять проведение смены отдыха и оздоровления детей с 03.07.2020 при обеспечении выполнения действующих санитарно-эпидемиологических правил, рекомендаций по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 25.05.2020 № МР 3.1/2.4.0185-20.

7. Министерству образования Кировской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Кировской области обеспечить контроль соблюдения подведомственными образовательными организациями, реализующими образовательные программы дошкольного образования, действующих санитарно-эпидемиологических правил, рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 согласно письму Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24.

8. Министерству образования Кировской области обеспечить осуществление контроля:

соблюдения подведомственными образовательными организациями, реализующими программы среднего профессионального образования, при подготовке и проведении демонстрационного экзамена Методических рекомендаций по проведению государственной итоговой и промежуточной аттестации в виде демонстрационного экзамена по профессиям и специальностям среднего профессионального образования в условиях введения режима повышенной готовности согласно письму Министерства просвещения Российской Федерации от 16.04.2020 № ГД-238/05;

соблюдения общеобразовательными организациями при подготовке и проведении ЕГЭ рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 согласно письму Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24, рекомендаций по организации и проведению экзаменов в условиях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году согласно письму Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 05.06.2020 № 02-35.

9. Министерству спорта и молодежной политики Кировской области обеспечить осуществление контроля:

соблюдения подведомственными спортивными организациями требований пункта 1 настоящего постановления;

соблюдения загородными стационарными организациями отдыха детей и их оздоровления, являющимися структурными подразделениями Кировского областного государственного автономного учреждения "Центр отдыха и оздоровления детей "Вятские каникулы", требований пункта 1 настоящего постановления, а также рекомендаций по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 25.05.2020 № МР 3.1/2.4.0185-20.

10. Министерству культуры Кировской области обеспечить предоставление подведомственными организациями культуры, архивными учреждениями услуг гражданам и (или) организациям дистанционным способом.

11. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Кировской области обеспечить предоставление подведомственными организациями культуры, архивными учреждениями услуг гражданам и (или) организациям дистанционным способом.

12. Министерству информационных технологий и связи Кировской области обеспечить предоставление государственных и муниципальных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, являющихся структурными подразделениями Кировского областного государственного автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", только по предварительной записи граждан и при условии обеспечения соблюдения возможности социального дистанцирования.

13. Министерству здравоохранения Кировской области во взаимодействии с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области обеспечить организацию медицинского наблюдения (обследования) лиц, указанных в пункте 5 настоящего постановления, обратившихся за медицинской помощью в связи с появлением симптомов респираторного заболевания.

14. Организациям - исполнителям коммунальных услуг, поставщикам коммунальных ресурсов, лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами, Фонду капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области, а также владельцам специальных счетов, предназначенных для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и открытых в кредитных организациях, обеспечить выполнение постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 424 "Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в период с 31.03.2020 по 30.06.2020 не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

15. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировской области в пределах установленных полномочий осуществлять контроль соблюдения гражданами и организациями (индивидуальными предпринимателями) требований, установленных пунктом 1 настоящего постановления.

16. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в пределах установленных полномочий осуществлять контроль деятельности загородных стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления в части соблюдения требований, установленных пунктом 1 настоящего постановления, а также рекомендаций по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 25.05.2020 № МР 3.1/2.4.0185-20.

17. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования".

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Правительства Кировской области А.А.Чурин







