Часы коллекции Bvlgari Bvlgari, вдохновением для которой когда-то послужили римские монеты, в выпуске Cities Special Edition 2020 интерпретированы в подчеркнуто городском повседневном стиле.

Каждая модель посвящена одному из девяти городов мира, гостеприимно принявших марку Bvlgari - их названия выгравированы внизу по безелю. Каждый экземпляр сопровождается 12 арт-иллюстрациями (по числу меток на циферблате). Ко всем часам прилагается по два ремешка - коричневый и черный.

Рим

Коллекция Bvlgari Bvlgari появилась в 1970-е годы благодаря специальной модели часов Bvlgari Roma, которую дом преподнес в подарок ста лучшим клиентам. Она была принята с восторгом, и посыпались заказы. Bvlgari стал первым брендом, выгравировавшим свое название на безеле часов. Их дизайн навеян видом античных монет, вдоль края которых гравировали имя императора, а в центре оставляли место для портрета. Город, где была основана марка Bvlgari, запечатлела художница Ирис Хатцфельд.

Ибица

Драгоценность, сверкающая в лучах солнца, символ шикарной жизни Средиземноморья - столица одноименного острова близка Bvlgari своей атмосферой ярких вечеринок и круглосуточного клаббинга. Активная молодежь и состоятельные туристы стремятся сюда не только ради солнца и моря, но ради безудержного веселья. Художница Манон Молести показывает яркость местной природы и электрические огни города, куда вместе со своим владельцем приедут и часы в мягком дорожном футляре из черной зернистой кожи.

Мехико

Этот город и бренд Bvlgari роднит пристрастие к ярким цветам. Динамичность Мехико и чувственность Bvlgari поданы художницей Алиной Залко через смелые линии и эффектные тона. Мехико близок современному городскому авантюристу, чья страсть к путешествиям и открытиям направляет его в самые живописные уголки мира. Дом Bvlgari всегда был космополитичным по духу и искал вдохновение в далеких экзотических краях.

Дубай

Столица авангардного стиля, открытая всем влияниям и символизирующая безграничность человеческого воображения. Этот город, дерзко возведенный среди пустыни, будоражит своими возможностями. Художник Винсент Лонги использовал особую графику в стиле импрессионизма с "брызгами воды" дубайских фонтанов - кажется, что они долетают до любого путешественника, для которого магия Дубая, как и магия Bvlgari, заключается в самобытности и смелости.

Лондон

Сюжеты акварелей художницы Клеманс Тросевен напоминают безмятежный английский "зеленый" комикс, чуть иронично отдающий дань викторианскому стилю. Общее для Bvlgari и Англии художница нашла в пристрастии к цветочным садам, к Индии, к салонным приемам и изящной посуде. Источник вдохновения - цветы и узоры, смешение самого скромного и самого ценного. Новые часы выглядят универсальным аксессуаром, они актуальны, элегантны и уместны практически везде.

Милан

Общее у столицы итальянского дизайна и бренда Bvlgari - роль новатора индустрии: стоит вспомнить первые кварцевые часы класса люкс или эстетику отелей Bvlgari. Архитектор Винсент Маккварт передает свое видение Милана, фокусируясь на цвете и формах. Он увлечен промышленным дизайном, как и Bvlgari при создании коллекций Tubogas (со спиральными браслетами) или Parentesi (с элементом, соединяющим камни римских мостовых).