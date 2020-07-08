NI: Советская С-75 похоронила "супербомбардировщик" США

В середине ХХ века Соединенные Штаты выпустили впечатляюще быстрый бомбардировщик B-58 Hustler. Инновационный для своего времени самолет не был идеальным. На недостатки закрывали глаза, пока в СССР не разработали новую ракету "земля-воздух" С-75.

"Последним гвоздем", после которого проект американского "супербомбардировщика" окончательно закрыли, назвал советскую систему обозреватель издания The National Interest Калеб Ларсон.

Установивший ряд рекордов скорости B-58 Hustler был построен аэрокосмической компанией Convair по новой схеме. Четыре турбореактивных двигателя и конструкция дельта-крыла позволяли достигать ему скорости 2 Маха при высоте от 15 до 21 тысячи метров. Но для роли стратегического бомбардировщика самолет был довольно маленьким. Он мог нести только одну из крупных ядерных бомб Mark 39 или B53, либо четыре более мелких заряда B61 или B43.

- Такая нагрузка оказалась чрезвычайно низкой по сравнению с другими бомбардировщиками той эпохи. Тот же B-52, находящийся на вооружении до сих пор, брал на борт гораздо больше, - отмечает автор.

Бомбы размещались на внешней подвеске под фюзеляжем, что сказывалось на показателях обтекаемости В-58.

Экипаж бомбардировщика состоял из трех человек: пилота, штурмана и стрелка, управлявшего хвостовым 20-мм орудием. У каждого из них была собственная герметичная кабина, служившая также и капсулой для катапультирования.

Одним из главных недостатков "супербомбардировщика" являлась зависимость от дозаправки в воздухе. На дозвуковой скорости В-58 мог преодолевать 3,2 тысячи километров. При сверхзвуке дальность полета сокращалась до 2,4 тысячи километров даже при условии, что на борту находилось огромное количество топлива - в крыльях, фюзеляже и подвесном баке.

Большая масса топлива сказывалась и на летных характеристиках - во время ускорения или замедления резко смещался центр тяжести, что приводило к потере контроля.

Над конструктивными особенностями самолета можно было бы поработать, если бы СССР не выпустил новую систему С-75, отмечает Ларсон.

- Эти ракеты могли летать гораздо быстрее, чем B-58 - примерно 3,5 Маха и более, на высоте около 24 тысяч метров. Единственным недостатком советской системы было то, что она не могла действовать против самолетов на малых высотах. Но B-58 Hustler и не был способен летать на сверхзвуковых скоростях на низкой высоте, так что С-75 окончательно похоронила этот удивительный бомбардировщик, - считает обозреватель.

Американский самолет стал замечательным достижением в аэрокосмической технике. Но прослужил всего десять лет - в 1970 году он был снят с вооружения.